Центризбирком утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

13:13 | 3.03.2020

Центризбирком предварительно утвердил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 22 апреля. Логотип представляет собой раскрытую Конституцию с триколором, слоган звучит так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!», передает РБК.



Как пояснили изданию два источника в Центризбиркоме и собеседник, близкий к комиссии, дизайном занималось пиар-агентство «ИМА-консалтинг». Источник РБК в этой фирме подтвердил разработку дизайна для кампании общероссийского голосования, назначенного на 22 апреля.



В ЦИК пока не комментировали логотип и слоган.

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