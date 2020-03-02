В Москве госпитализированы 24 человека с подозрением на коронавирус

12:05 | 3.03.2020

В Москве 24 человека были госпитализированы после контакта с вернувшимся из Италии россиянином, у которого был диагностирован коронавирус. По его словам, это шесть родственников зараженного, пять его друзей, а также 13 человек, летевших с ним одним рейсом из Италии. Симптомов заболевания у них нет. Ещё 83 человека были помещены на домашний карантин. Об этом говорится на сайте мэра Москвы Собянина.



Как отмечает «Интерфакс», в связи с угрозой распространения коронавируса в Москве под наблюдением находится более 5,5 тыс. человек. С 15 февраля проведено более 12 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

© «Вечерние ведомости»