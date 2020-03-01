Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП

15:49 | 2.03.2020

Бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин. «Владимир Михайлович Шуралев трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем», — сказал Дерябин.



Шуралев с 1990 года до декабря 1991 года он был заместителем министра обороны СССР. С декабря 1991 года — начальник высших офицерских курсов «Выстрел» имени Маршала Советского Союза Шапошникова. С апреля 1992 года вышел в запас, напоминает ren.tv.

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