В Италии количество заразившихся коронавирусом COVID-19 составило уже 1,7 тыс. человек

14:34 | 2.03.2020

В Италии количество инфицированных коронавирусом продолжает расти. Там заразились 1694 человека. Как сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли, лечение проходят 1577 человек, 83 пациента выздоровели, а 34 – скончались.



В субботу сообщалось о 1,1 тыс. зараженных. Больше всего инфицированных в северных областях, особенно в Ломбардии. Там местные власти хотят привлечь для помощи врачей, вышедших на пенсию.



Во многих городах страны введены особые карантинные меры из-за коронавируса. В Ломбардии, Венето и Пьемонте закрыты все учебные заведения, театры и музеи.

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