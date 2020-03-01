В России зафиксировали резкий рост числа попыток мошенничества с недвижимостью

14:20 | 2.03.2020

В России зафиксирован резкий рост числа попыток мошенничества с объектами недвижимости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику, представленную Федеральной нотариальной палатой.



В 2018-м, в частности, было вскрыто 150 таких случаев, в 2019-м —186. В то же время до бума мошенничества, в 2017-м, нотариусы предотвратили только 94 попытки хищения недвижимости.



Лидерами антирейтинга стали Краснодарский край, Петербург и Московская область. Тревожная ситуация зафиксирована в Ростовской, Новосибирской, Свердловской областях и Башкирии.

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