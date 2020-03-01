Эрдоган попросил Путина оставить Турцию «один на один» с Сирией

13:47 | 2.03.2020

Президент Турции Эрдоган заявил, что попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких войск и сирийской правительственной армии. «Я сказал Путину вчера: «Что ты там делаешь? Уйдите с нашего пути и оставьте нас с режимом [Асада] один на один. Поверьте нам, мы сами сделаем, что нужно», — сказал Эрдоган, передает РБК.



Телефонный разговор Эрдогана и Путина состоялся 28 февраля. В частности, стороны обсудили необходимость повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции в контексте эскалации конфликта в сирийском Идлибе, напоминает lenta.ru.

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