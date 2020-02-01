Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции с потерей суверенитета

16:04 | 27.02.2020

Лукашенко заявил, что Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости. Об этом заявил президент Белоруссии на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, пишет БЕЛТА. По словам Лукашенко, этот процесс сопровождается масштабной пропагандой в российских СМИ.



Белорусский президент напомнил, что именно вместе с президентом России Борисом Ельциным инициировал интеграцию «экономик, жизни людей и так далее». Однако в дальнейшем, по словам Лукашенко, позиция России изменилась, сообщает РБК.

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