Финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду собрал в Шадринске сильнейших гонщиков планеты

Спортсмен клуба «Торпедо-ШААЗ» Константин Коленкин.

Победители 2 дня соревнований - Кононов, Валеев, Хомицевич.

В Шадринске 15-16 февраля при поддержке Уральской горно-металлургической компании состоялся финал №3 личного чемпионата мира по мотогонкам на льду Ice Speedway Gladiators 2020.В этом сезоне борьбу за звание сильнейшего гонщика планеты ведут 16 спортсменов из России, Австрии, Швеции, Германии и Нидерландов. Россию на всех этапах ЛЧМ-2020 представляют: Даниил Иванов, Дмитрий Хомицевич, Динар Валеев, Игорь Кононов и гонщик команды «Торпедо-ШААЗ» Дмитрий Колтаков. За Австрию выступают Харальд Симон, Франц Цорн и Чарли Эбнер, за Швецию - Мартин Хаарахилтунен, Ове Ледстрем, Стефан Свенссон и Никлас Свенссон, за Германию - Ханс Вебер, за Нидерланды – Барт Шаап и Джаспер Ивема. Судейский состав также международный. Президент жюри FIM Йони Сеппаннен прилетел из Финляндии, главный судья соревнований Александр Лятосинский – из Украины.Сюрпризом для шадринских болельщиков стало участие в финале №3 спортсмена клуба «Торпедо-ШААЗ» Константина Коленкина. Как обладатель wild card он выступал вне зачета, но при этом смог максимально обострить борьбу на ледовых дорожках.После двух предыдущих финалов, прошедших в Алматы и Тольятти, турнирную таблицу возглавляли Даниил Иванов, Дмитрий Хомицевич и Динар Валеев. В Шадринске в расклад вмешался Игорь Кононов, который сумел стать победителем второго дня гонки, но на положение в турнирной таблице это не повлияло.Перед европейскими финалами чемпионата мира Иванов, Хомицевич и Валеев сохраняют лидерство, на четвертой позиции Кононов, замыкает пятерку сильнейших Дмитрий Колтаков.Отметим, что благодаря финансовой поддержке УГМК соревнования мирового уровня Шадринск принимал четвертый год подряд. В 2017 году здесь впервые прошли этапы личного чемпионата мира, в 2018-м - командное первенство мира, в 2019 и 2020-м на ледовом треке стадиона «Торпедо» вновь состязались финалисты личного чемпионата.За два дня соревнований в Шадринске их посетили более пяти тысяч человек. Подводя итоги, президент жюри Йони Сеппаннен дал высокую оценку уровню подготовки Шадринска к важным стартам и сообщил, что Международная мотоциклетная федерация (FIM) продлила зауральскому городу лицензию на право проведения международных соревнований еще на три года.Из Шадринска участники соревнований отправятся в Германию, где 14-15 марта пройдет финал №4, а имя нового чемпиона по мотогонкам на льду станет известно 5 апреля после финала №5 в голландском Херенвене.