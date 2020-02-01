Россия и мир
16:49 | 17.02.2020
Фото: Пресс-служба УГМК
Финал личного чемпионата мира по мотогонкам на льду собрал в Шадринске сильнейших гонщиков планеты
В этом сезоне борьбу за звание сильнейшего гонщика планеты ведут 16 спортсменов из России, Австрии, Швеции, Германии и Нидерландов. Россию на всех этапах ЛЧМ-2020 представляют: Даниил Иванов, Дмитрий Хомицевич, Динар Валеев, Игорь Кононов и гонщик команды «Торпедо-ШААЗ» Дмитрий Колтаков. За Австрию выступают Харальд Симон, Франц Цорн и Чарли Эбнер, за Швецию - Мартин Хаарахилтунен, Ове Ледстрем, Стефан Свенссон и Никлас Свенссон, за Германию - Ханс Вебер, за Нидерланды – Барт Шаап и Джаспер Ивема. Судейский состав также международный. Президент жюри FIM Йони Сеппаннен прилетел из Финляндии, главный судья соревнований Александр Лятосинский – из Украины.
Сюрпризом для шадринских болельщиков стало участие в финале №3 спортсмена клуба «Торпедо-ШААЗ» Константина Коленкина. Как обладатель wild card он выступал вне зачета, но при этом смог максимально обострить борьбу на ледовых дорожках.
После двух предыдущих финалов, прошедших в Алматы и Тольятти, турнирную таблицу возглавляли Даниил Иванов, Дмитрий Хомицевич и Динар Валеев. В Шадринске в расклад вмешался Игорь Кононов, который сумел стать победителем второго дня гонки, но на положение в турнирной таблице это не повлияло.
Перед европейскими финалами чемпионата мира Иванов, Хомицевич и Валеев сохраняют лидерство, на четвертой позиции Кононов, замыкает пятерку сильнейших Дмитрий Колтаков.
Отметим, что благодаря финансовой поддержке УГМК соревнования мирового уровня Шадринск принимал четвертый год подряд. В 2017 году здесь впервые прошли этапы личного чемпионата мира, в 2018-м - командное первенство мира, в 2019 и 2020-м на ледовом треке стадиона «Торпедо» вновь состязались финалисты личного чемпионата.
За два дня соревнований в Шадринске их посетили более пяти тысяч человек. Подводя итоги, президент жюри Йони Сеппаннен дал высокую оценку уровню подготовки Шадринска к важным стартам и сообщил, что Международная мотоциклетная федерация (FIM) продлила зауральскому городу лицензию на право проведения международных соревнований еще на три года.
Из Шадринска участники соревнований отправятся в Германию, где 14-15 марта пройдет финал №4, а имя нового чемпиона по мотогонкам на льду станет известно 5 апреля после финала №5 в голландском Херенвене.
© «Вечерние ведомости»
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