Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана

16:17 | 11.02.2020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана, документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.



Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Богдан подал заявление об отставке. Причины его ухода не уточнялись.



На пост Богдана Зеленский назначил своего помощника Андрея Ермака. Известно, что Ермак — юрист с 20-летним опытом работы, который также занимался адвокатской деятельностью, передает gazeta.ru.

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