Счетная палата раскритиковала работу правительства Медведева

13:08 | 6.02.2020

Счетная палата РФ оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019-2024 годы и выяснила, что в них отсутствует почти половина показателей нацпроектов. Отчет ведомства охватил период с 2017 по 2018 год и первые девять месяцев 2019 года. Его результаты относятся к работе прежнего состава правительства Медведева, передает gazeta.ru.



Как сообщает РБК, в планы деятельности министерств и ведомств до 2024 года не включено 45% показателей национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа Путина. Ситуация с госпрограммами еще хуже — 74% показателей не отражены в планах работы федеральных чиновников, выяснили аудиторы.



Система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна. Она не способствует достижению национальных целей, заявили в СП.

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