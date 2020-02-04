Россия впервые за 9 лет вернула кредитов больше, чем выдала

12:07 | 5.02.2020

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили, сообщает iz.ru. По данным издания, в 2019 году Россия получила обратно 250 миллиардов рублей, а предоставила — 215 миллиардов. Разница выплат, таким образом, составила 35 миллиардов рублей.



В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году. Тогда разница между предоставленными и полученными средствами составляла 40 млрд руб.

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