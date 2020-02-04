Первый борт ВКС РФ с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

12:02 | 5.02.2020

Первый борт Воздушно-космических сил России с эвакуированными из китайского Уханя 80 россиянами прибыл в аэропорт Тюмени. Ранее в Минобороны России проинформировали, что первый самолёт ВКС вылетел из аэропорта города Ухань. Как отмечает lenta.ru, эвакуированных россиян и граждан других государств разместят в реабилитационном центре в 30 километрах от Тюмени.



Россиян эвакуируют из Китая, где коронавирус унес почти 490 жизней, более 24 тысяч человек заболели, отмечает РИА «Новости».

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