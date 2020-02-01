Песков заявил, что руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы в Москву

16:56 | 4.02.2020

Российская сторона пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Песков, передает РБК. «Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня», — сказал Песков.



Ранее глава польского МИД Яцек Чапутович заявил о победе Варшавы в историческом споре с Россией относительно трактовки истории Второй мировой войны. В России не согласились с дипломатом, сообщает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»