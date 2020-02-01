Компания Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube

16:42 | 4.02.2020

Холдинг Alphabet (материнская компания Google) впервые раскрыл данные о своих доходах от размещения рекламы на видеосервисе YouTube, сообщает CNN. По данным холдинга за 2019 год Youtube заработал на рекламе более 15 миллиардов долларов. Сервис принес компании около 10 процентов всей выручки, которая составила 162 миллиарда долларов. Доходы Alphabet за год выросли на 18 процентов, передает РИА «Новости».



Отметим, что ранее холдинг не раскрывал доходы, которые сервисы приносили по отдельности - их объединяли в одну строку, называя «другими сферами деятельности».

© «Вечерние ведомости»