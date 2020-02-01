В Кремле сообщили о планируемом визите Путина в Китай во второй половине 2020 года

16:35 | 4.02.2020

Визит Путина в Китай остается в графике без изменений. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Песков, передает РБК. Так он ответил на вопрос, изменились ли планы Путина посетить Китай из-за ситуации с коронавирусом. По словам кремлевского спикера, визит был запланирован на вторую половину года и «стоит в планах». Говорить о каких-то корректировках пока рано, отметил Песков.



Отметим, что национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 20 438 заболевших. К настоящему моменту от осложнений, вызванных инфекцией, погибли 427 человек.

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