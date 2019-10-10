По данным СМИ, иранский танкер в Красном море подвергся ракетной атаке

12:20 | 11.10.2019

На иранском танкере Sanitized, который находится в Красном море недалеко от саудовского порта Джидда, прогремел взрыв, сообщает ISNA. В результате инцидента экипаж судна не пострадал. Однако два нефтяных резервуара получили повреждения, из-за чего произошел разлив нефти в море.



Телеканал Press TV со ссылкой на заявление владельца танкера - госкпорорацию National Iranian Oil Company сообщил, что судно было атаковано двумя ракетами.

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