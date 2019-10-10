Российские футболисты крупно обыграли сборную Шотландии

11:13 | 11.10.2019

Российские футболисты крупно обыграли команду Шотландии в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 года. Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу сборной РФ.



Голы забили Магомед Оздоев, Александр Головин и Артем Дзюба, который оформил дубль. Теперь сборная России имеет 18 очков в своей группе, и находится на втором месте.



Отметим, что Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров квалификационного турнира чемпионата Европы 2020 года. В семи матчах он забил восемь мячей, сообщает RT.



Теперь российская команда имеет 18 очков в своей группе, и находится на втором месте. Лидируют бельгийцы. В матче 8-го тура сборная РФ на выезде встретятся с Кипром 13 октября. Победа или ничья в этой встрече выведет россиян в финальный турнир.

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