Власти РФ хотят начать штрафовать родителей курящих подростков

13:18 | 10.10.2019

Власти РФ обсуждают административное наказание для родителей, дети которых курят. Речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток, сообщает iz.ru. Отмечается, что эта инициатива была зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Документ подписан главой МВД Колокольцевым.



По информации издания, в РФ курят около 10% подростков. При этом опрошенные «Известиями» специалисты посчитали, что идея несправедлива и нереализуема.

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