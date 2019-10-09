В России могут запретить «грязное» пальмовое масло

12:55 | 10.10.2019

В Евразийской экономической комиссии предложили властям РФ ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом. В частности, предлагается уменьшить предельный уровень содержания глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах, передает РБК. В качестве аргумента члены комиссии сообщили, что эфиры несут риск для здоровья и могут стать причиной развитие рака.



В случае принятия поправок, ограничения распространятся на импорт, производство и переработку растительных масел, в частности, пальмового.

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