Глава онкоцентра имени Блохина заявил о скором сокращении более тридцати сотрудников

12:34 | 10.10.2019

В рамках сокращения штата из Национального медицинского исследовательского центра имени Н.Н. Блохина могут уволить более тридцати сотрудников. Об этом заявил глава центра Иван Стилиди, передает iz.ru. По его словам, в первую очередь будут уволены возрастные сотрудники.



Отвечая на вопрос, является ли происходящее в учреждении глубоким финансовым кризисом, Стилиди заявил, что не назвал бы это кризисом, но есть существенные проблемы.



Как напоминает РИА «Новости», ранее сообщалось, что онкологи из детского отделения НМИЦ имени Блохина заявили о готовности уволиться в полном составе, если не сменят их руководство.



Специалисты сообщили, что начальство мешает их работе, назвали бытовые условия в онкоцентре «ужасными», а также пожаловались, что администрация «терроризирует» коллектив закрытым и несправедливым процессом начисления зарплаты.

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