В Роспотребнадзоре назвали оптимальную температуру воздуха в жилых домах

14:08 | 9.10.2019

В Роспотребнадзоре дали советы, относительно того какую температуру лучше соблюдать в жилых домах, чтобы избежать вреда для здоровья. По словам специалистов, в жилых комнатах, температура зимой должна быть 18-24 градуса, а летом 20-28 градусов.



Эксперты Роспотребнадзора отметили и важность влажности воздуха. По их данным низкая влажность в доме будет сушить кожу и слизистые. Высокая влажность провоцирует появление плесени, передает gazeta.ru.

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