The New York Times сообщила о секретном подразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

13:46 | 9.10.2019

Секретное подразделение ГРУ может стоять за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе, передает The New York Times. По данным издания, в западных спецслужбах считают, что «подразделение ГРУ 29155» стоит за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, попыткой госпереворота в Черногории, «кампании по дестабилизации» в Молдавии, а также отравлением болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.



При этом источники NYT утверждают, что это подразделение настолько секретно, что о его существовании не знают даже в других отделах ГРУ.

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