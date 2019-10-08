В России пресекли деятельность организации, финансирующей ИГ в Сирии

12:33 | 9.10.2019

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в РФ террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство». По данным силовиков, в группировку входило более чем 100 человек. В том числе среди них были участники вооруженного нападения в 2005 году на Нальчик, отмечает РИА «Новости». Всего задержаны два человека.



По словам сотрудников ФСБ, организация под видом благотворительности собрала более шести миллионов рублей. Эти деньги затем были переведены в Сирию.

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