Американская телезвезда Ким Кардашьян крестила своих детей в армянском городе Эчмиадзин

16:39 | 8.10.2019

Американская модель и телезвезда Ким Кардашьян крестила своих детей в армянском городе Эчмиадзин. Событие произошло в духовном центре Армянской апостольской церкви - Первопрестольном Святом Эчмиадзине. Отмечается, что Ким Кардашьян приняла решение крестить сразу троих детей: четырехмесячного Псалма, годовалую Чикаго и трехлетнего Сейнта. При крещении дети получили имена армянских святых: Вардан, Ашхен и Григор. Крестным отцом выступил один из дьяконов монастыря.



Как отмечает РИА "Новости", Ким Кардашьян вместе с сестрой Кортни и детьми прибыла в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям, который открылся 7 октября.

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