16:27 | 8.10.2019

Главой Федеральной службы исполнения наказаний назначен Александр Калашников. Об этом говорится на сайте ведомства. Как сообщают СМИ ранее Калашников занимал пост начальника управления ФСБ по Красноярскому краю.



Напомним, прежний глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку так как ему исполнилось 65 лет, — это предельный возраст нахождения на госслужбе. Он руководил Федеральной службой исполнения наказаний с 2012 года.

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