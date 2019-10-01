Джим Керри нарисовал карикатуру на Дональда Трампа и Владимира Зеленского

15:59 | 8.10.2019

Американский комик Джим Керри разместил в своем Twitter карикатуру на президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.



На рисунке Трампа, обращаясь к Зеленскому, цитирует Дона Карлеоне из «Крестного отца». «Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери», — написано под изображениями президентов. Сам Джим Керри назвал карикатуру: «Отец-мошенник сделал Зеленскому предложение, от которого невозможно отказаться».



Как напоминает РБК, ранее в СМИ появились публикации о попытке Трампа надавить на Зеленского, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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