В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по физике

15:54 | 8.10.2019

Нобелевскую премию по физике за 2019 год разделили между швейцарскими астрономами Дидье Келозом и Мишелем Майором, которые открыли в 1995 году первую экзопланету, и канадским космологом Джеймсом Пиблзом, работавшим над моделью Большого взрыва.



Напомним, с 7 по 14 октября в Стокгольме проходит 118-я Нобелевская неделя. Накануне врчили Нобелевскую премию по медицине. Как напоминает РИА «Новости», церемония награждения пройдет в столице Швеции 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

© «Вечерние ведомости»