По данным ВЦИОМ, 83% россиян поддерживают желание подростков работать

13:33 | 17.06.2019

Большинство россиян (83%) поддерживают подростков, решивших начать работать до наступления совершеннолетия. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения, сообщается на сайте организации. Не поддерживают желание подростков рано начать работать 16% респондентов.



Плюсами раннего начала трудовой деятельности опрошенные назвали возможность быть финансово независимым (37%), формирование привычки работать (25%), наличие полезной занятости как альтернативу сидению «в смартфоне» (18%), развитие самостоятельности (16%) и дисциплины (12%), передает РБК.