США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9

16:56 | 13.06.2019

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда договорились, что Вашингтон разместит на территории восточноевропейской страны эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Об этом говорится в совместной декларации двух лидеров по итогам встречи, опубликованной на сайте Белого дома.



Кроме того, указывается, что США увеличат численность своих военных в Польше на 1 тыс. человек. К настоящему моменту там дислоцировано на одну тысячу 4,5 тыс. американских солдат.