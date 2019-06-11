Самолеты ВКС РФ нанесли четыре бомбовых удара по позициям террористов в сирийском Идлибе

16:45 | 13.06.2019

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли четыре бомбовых удара по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб по просьбе Турции, передает РИА Новости. «В результате в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, с которых осуществлялся обстрел турецкого наблюдательного поста», — сообщили в Минобороны.



В Минобороны РФ также сообщили, что с полуночи 12 июня 2019 года на территории Идлибской зоны деэскалации при посредничестве России и Турции был установлен «режим тишины».