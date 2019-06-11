Футболист Павел Мамаев назвал происходящее в Мосгорсуде позором

16:35 | 13.06.2019

Футболист Павел Мамаев назвал позором процесс по своему делу. Соответствующее заявление футболист сделал, выступая в Мосгорсуде. «Просто скажу, что всё, что тут происходит и было в Пресненском суде, — это позор! Уверен на 1000%, что и сегодня ничего не изменится, это просто очередное шоу для нас и для телевидения, которое тут сегодня работает», — отметил он.



Как напоминает MK.ru, за хулиганство и избиение людей футболисты Кокорин и Мамаев получили, соответственно, 1 год 6 месяцев и 1 год 5 месяцев колонии общего режима. Им осталось находиться в неволе примерно 6,5-7,5 мес.