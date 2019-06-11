Россия и мир
16:35 | 13.06.2019
Футболист Павел Мамаев назвал происходящее в Мосгорсуде позором
Как напоминает MK.ru, за хулиганство и избиение людей футболисты Кокорин и Мамаев получили, соответственно, 1 год 6 месяцев и 1 год 5 месяцев колонии общего режима. Им осталось находиться в неволе примерно 6,5-7,5 мес.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:31 | 13.06.2019
Жительницу Екатеринбурга обязали заплатить 50 тысяч за штрафстоянку
17:06 | 13.06.2019
В ДТП на ЕКАДе пострадала беременная женщина и ее 11-летняя дочь
17:01 | 13.06.2019
Овощи из-под полы: в Екатеринбурге общественники и журналисты провели рейд по незаконной торговле
16:41 | 13.06.2019
У набсовета фонда «Золотое сечение», который возглавляла Ольга Глацких, появился новый руководитель
16:23 | 13.06.2019
В Зауралье мать пятерых детей посадили за невыплату алиментов
16:07 | 13.06.2019
Максим Решетников: Современный бизнес должен мыслить глобально
15:59 | 13.06.2019
Пермские легкоатлеты завоевали медали на окружных соревнованиях
15:53 | 13.06.2019
Священник посоветовал росгвардейцам не употреблять алкоголь и наркотики
15:51 | 13.06.2019
Пермяков приглашают на представления нового фонтана
15:34 | 13.06.2019
Главный претендент на победу в выборах губернатора Курганской области сдал документы в избирком
15:31 | 13.06.2019
Благодаря лесовосстановительным работам в Пермском крае высажено порядка 11 млн сеянцев
15:23 | 13.06.2019
Свердловские власти расширят круг льготников, которым вернут деньги за цифровые приставки
15:14 | 13.06.2019
В Кургане пройдет благотворительная акция для детей
15:09 | 13.06.2019
В Екатеринбурге запустят трамвай для начинающих сомелье
14:37 | 13.06.2019
Федеральные законы тормозят развитие туризма
14:08 | 13.06.2019
Свердловская областная больница выплатит компенсацию за неудачную операцию на глазах
13:53 | 13.06.2019
Власти Свердловской области потратят миллион на инвентаризацию объемов выброса парниковых газов
13:21 | 13.06.2019
Эксперты центра «Мои документы» принимают участие в форуме «Дни пермского бизнеса»
13:11 | 13.06.2019
В Перми почтили память великого князя Михаила Александровича и его секретаря Николая Жонсона
13:00 | 13.06.2019
Проект по трудоустройству инвалидов запустят в Свердловской области
12:46 | 13.06.2019
В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему оперативнику свердловского УЭБиПК, обвиняемому в мошенничестве
12:38 | 13.06.2019
Строители Макаровского моста залили Исеть краской
12:32 | 13.06.2019
В Пермском крае ЕГЭ по литературе, географии и математике на 100 баллов написали 25 человек
12:26 | 13.06.2019
Житель Перми наказан за самовольное подключение к тепловой сети
11:54 | 13.06.2019
На перекрестке Декабристов и Белинского в Екатеринбурге автомобиль провалился под асфальт
11:36 | 13.06.2019
Вадим Шумков: «Я пойду на выборы губернатора от Курганской области»
11:35 | 13.06.2019
Пенсионерки из Екатеринбурга судятся с энергетиками из-за коммунальной аварии на теплосетях
11:24 | 13.06.2019
Пенсионер из Екатеринбурга стал чемпионом Европы по гиревому спорту
10:47 | 13.06.2019
Иномарка столкнулась со скутером на Щербакова в Екатеринбурге