Путин уволил двух генералов МВД после скандала с Иваном Голуновым

16:26 | 13.06.2019

Путин уволил двух генералов после скандала с Иваном Голуновым. Речь идёт о главе управления по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрии Девяткине и начальнике УВД по Западному административному округу Москвы Андрее Пучкове.



Как напоминает «Эхо Москвы», с корреспондента Медузы сняли обвинения о попытке сбыть наркотики в связи с его непричастности к преступлению. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские.