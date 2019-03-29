На севере Польши представители католической церкви сожгли на костре книги о Гарри Поттере

12:57 | 2.04.2019

Священники и прихожане католического прихода сожгли на костре книги о Гарри Поттере, передает агентство Associated Press.



Представители церкви собрали книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере, Стефани Майер «Сумерки», а также деревянные маски и статуэтки, которые относятся к другим религиям. Свои действия они объяснили тем, что эти книги идут вразрез с Божьим словом и эта акция является своеобразной борьбой с вещами, противоречащими учению католической церкви, сообщает iz.ru.