В Нижнем Тагиле стартовала очистка Черноисточинского водохранилища



Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила



Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле стартовали работы по очистке Черноисточинского водохранилища. Накануне на воду спустили земснаряд – судно, которое очистит пруд от донных отложений.Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, для реализации масштабного проекта МУП «Тагилдорстрой» заказал изготовление земснаряда на Цимлянском судомеханическом заводе.«Необычность заключалась в том, что по проекту дальность подачи пульпы достаточно большая. Протяженность пульпопровода – около трех километров с проколами под дорогами. Земснаряд спустили на воду и будем подцеплять его плавучим пульпопроводом (плавающие трубы) к наземной части», – рассказал пояснил директор предприятия Игорь Васильев.За два года планируется поднять со дна Черноисточинского водохранилища около полумиллиона кубических метров донных отложений. Всего земснаряд за это время должен прокачать почти три миллиона пульпы (взвеси воды и ила). Все она будет транспортироваться по пульпопроводу на площадку хранения в специальные геотрубы. После осушения ее используют в дорожном строительстве и других сферах.