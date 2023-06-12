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Берег Черноисточинского пруда всё ещё покрыт пенопластом
Общество
Фото: Рамиль Хакимов
В Нижнем Тагиле так и не решена проблема засорения водоёма пенопластовой крошкой. К ней добавилась ещё одна — синезелёные водоросли, некоторые из видов которых бывают токсичными и приводят к массовой гибели водоплавающей живности.
О появлении в водах Черноисточинского пруда синезелёных водорослей редакции «Вечерних Ведомостей» сообщил общественник Рамиль Хакимов. Он выходил сегодня на берег водоёма, чтобы проверить его состояние. Состояние оказалось по-прежнему плачевным — на берегу как валялась пенопластовая крошка, так и продолжает валяться.
Меж тем, накануне региональный министр природы Денис Мамонтов и депутаты Заксобрания Свердловской области провели спецзаседание по экологии в Нижнем Тагиле. И одной из тем их обсуждений как раз стала ситуация с рассыпанным по Черноисточинскому пруду пенопласту. К каким выводам пришли чиновники и какими способами собираются решать проблему пока неизвестно. Но печалит, что на совещание не допустили тагильского эколога Андрея Волегова, который уже не первый день пытается донести до чиновников, что выбранный ими ранее способ очистки водоема вряд ли делу поможет. Выслушать его доводы в администрации не захотели.
Напомним, пруд и его берега оказались засыпанными пенопластом ещё в мае. В произошедшем чиновники обвинили сильный ветер, который разнёс этот материал с места прокладки труб, призванных как раз-таки очищать водоём. Вместо этого проект, стоивший 441 миллион рублей, ещё больше ухудшил экологическую ситуацию.
О появлении в водах Черноисточинского пруда синезелёных водорослей редакции «Вечерних Ведомостей» сообщил общественник Рамиль Хакимов. Он выходил сегодня на берег водоёма, чтобы проверить его состояние. Состояние оказалось по-прежнему плачевным — на берегу как валялась пенопластовая крошка, так и продолжает валяться.
Меж тем, накануне региональный министр природы Денис Мамонтов и депутаты Заксобрания Свердловской области провели спецзаседание по экологии в Нижнем Тагиле. И одной из тем их обсуждений как раз стала ситуация с рассыпанным по Черноисточинскому пруду пенопласту. К каким выводам пришли чиновники и какими способами собираются решать проблему пока неизвестно. Но печалит, что на совещание не допустили тагильского эколога Андрея Волегова, который уже не первый день пытается донести до чиновников, что выбранный ими ранее способ очистки водоема вряд ли делу поможет. Выслушать его доводы в администрации не захотели.
Напомним, пруд и его берега оказались засыпанными пенопластом ещё в мае. В произошедшем чиновники обвинили сильный ветер, который разнёс этот материал с места прокладки труб, призванных как раз-таки очищать водоём. Вместо этого проект, стоивший 441 миллион рублей, ещё больше ухудшил экологическую ситуацию.
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