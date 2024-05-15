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После вмешательства Бастрыкина и депутатов Госдумы суд в Екатеринбурге передумал выдворять семью казахстанцев из России

19.28 Среда, 15 мая 2024
Фото: Татьяна Мерзлякова
Свердловский областной суд сегодня отменил сразу три постановления Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга — все они касались истории семьи Морозовых, которая вызвала резонанс на федеральном уровне.

На Ирину Морозову, а также двух её взрослых детей – Карину Морозову и Никиту Гайсина – полицейские составили в марте этого года протоколы по статье 18.11 КоАП (нарушение иммиграционных правил). Все трое — граждане Казахстана, а поводом для составления на них протоколов стало непрохождение в течение 30 дней после въезда в Россию обязательных для иностранцев процедур — дактилоскопии и цифрового фотографирования.

Причём пересечение границы осенью прошлого года было одним из многих — все трое живут в Екатеринбурге ещё с 2017 года, семья продала недвижимость в Казахстане и работает в уральской столице в одной из строительных фирм. Муж Ирины и отец семейства имеет гражданство России — он уроженец РСФСР и во время проживания в независимом Казахстане после распада Советского Союза оформил российский загранпаспорт, рассказала «Вечерним ведомостям» президент «Уральской ассоциации беженцев» Людмила Лукашёва. Старший сын также имеет гражданство России и уже обзавёлся здесь семьёй. Таким образом, выдворение бы разделило семью на две части, с невозможностью видеться на территории России в ближайшие пять лет.

После вмешательства Бастрыкина и депутатов Госдумы суд в Екатеринбурге передумал выдворять семью казахстанцев из России

Семья Морозовых. Фото: соцсети


Факт постоянного трудоустройства не помог Морозовым в Верх-Исетском суде — 25 апреля судья Кристина Микрюкова постановила не только назначить Ирине, Карине и Никите штрафы по части 1 статьи 18.11 КоАП в сумме 2 тысячи рублей, но и выписать им дополнительное наказание по той же статье — выдворение из России с запретом возвращаться на 5 лет.

Казахстанцев после этого поместили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Кольцово. Однако неравнодушные екатеринбургские общественники помогли иностранцам составить апелляционную жалобу, а после того как дело получило всероссийскую огласку, на историю семьи Морозовых обратили внимание глава СКР Александр Бастрыкин, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Госдумы Максим Иванов («Единая Россия») и Михаил Матвеев (КПРФ), член президентского СПЧ Татьяна Мерзлякова и ряд других известных персон. Практически все из них обращали внимание на то, что из России выдворяют этнических русских.


Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и Карина Морозова в ЦВСИГ. Фото: Татьяна Мерзлякова


Сегодня Свердловский областной суд не стал признавать казахстанцев невиновными — оставив в силе штрафы, а вот в части выдворения решения Верх-Исетского суда отменил. Судья Илья Григорьев вынес соответствующее постановление в отношении Карины Морозовой, а судья Наталия Краснова — в отношении Ирины Морозовой и Никиты Гайсина. Отметим, что статья 18.11 КоАП не предполагает обязательного выдворения – суд первой инстанции тоже мог ограничиться штрафом, однако вынес максимально жёсткое постановление.


Судья Свердловского областного суда Илья Григорьев во время вынесения постановления. Фото: пресс-служба Свердловского областного суда


Людмила Лукашёва рассказала «Вечерним веломостям», что Морозовых в суде защищали три защитника — помимо неё это был адвокат из Свердловской областной экономической коллегии адвокатов, которого выделила областная общественная палата, а также юрист от работодателя, принёсший в суд подлинники всех документов о трудоустройстве казахстанцев.

Сами Морозовы в суде быть не смогли — им даже не дали возможность подключиться из ЦВСИГ по видеосвязи, сказала Лукашёва.

Теперь их должны отпустить из центра временного содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению.

К слову, судья Верх-Исетского суда Кристина Микрюкова, выносившая постановление о выдворении Морозовых, получила статус судьи только в этом году – она была назначена на эту должность Владимиром Путиным 4 января 2024 года. До этого она работала помощником судьи в коллегии по гражданским делам.


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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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