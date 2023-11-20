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На месте парка Берёзовая роща в Екатеринбурге планируют разместить торгово-складской объект

17.57 Суббота, 25 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На месте парка Берёзовая Роща в Кольцово (не путать с озеленённой территорией с одноимённым народным названием в Академическом районе) планируют разместить торгово-складской объект. Это следует из проекта изменений в Правила землепользования и застройки Екатеринбурга (ПЗЗ), вынесенного накануне на общественные обсуждения городской администрацией.


По действующим ПЗЗ территория парка отнесена к зоне ТОП-1, которая запрещает застройку. Фото: официальный геопортал Екатеринбурга


Согласно проекту изменений, на всей территории земельного участка с кадастровым номером 66:41:0612089:316, расположенного в границах улиц Бахчиванджи — Спутников — переулка Утреннего, планируется установить территориальную зону Ц-4 (зона крупных торговых центров, оптовой торговли, рынков и складских объектов). Сейчас этот участок площадью 15,3 га поделён на две зоны — примерно половину занимает зона Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), оставшаяся имеет статус (зону) территории общего пользования ТОП-1 (парки и скверы). На второй половине как раз и располагается парк Берёзовая Роща.


Согласно предложенным изменениям, всю территорию участка предполагается отнести к зоне Ц-4. Иллюстрация: материалы общественных обсуждений


Для каких целей меняют назначение земельного участка, неизвестно — ранее планы по строительству каких-либо объектов в квадрате улиц Бахчиванджи — Спутников — переулка Утреннего не озвучивались. Администрация Екатеринбурга в выходные оказалась недоступна для комментариев. Депутат гордумы от этого района Михаил Вечкензин сказал «Вечерним ведомостям», что ничего не знает о планах по застройке этой территории. По словам депутата, он наоборот недавно ставил вопрос перед городской администрацией о необходимости благоустройства этого парка, являющегося единственным парком в Кольцово.


Парк Берёзовая Роща в 2012 году. Фото: архив Вечерних ведомостей


Парк Берёзовая роща примерно 7 лет назад пропал из списка парковых зон Екатеринбурга — произошло это без какого-либо общественного внимания, исключение никак не отражено в публикациях СМИ. Ранее в парке был установлен щит с информацией о том, что он отнесён к особо охраняемым природным территориям местного значения, однако каких-либо документов, подтверждающих то, что он был в перечне ООПТ, «Вечерним ведомостям» найти не удалось.


Ещё 7 лет назад парк находился в ведении муниципального «Екатеринбургского лесничества». Площадь парка составляла чуть более 6 га. Скриншот: архив сайта Екатеринбургского лесничества


Если судить по информации на сайте Екатеринбургского лесничества (ныне сайт не работает, но содержимое осталось в веб-архиве), парк Берёзовая роща пропал из списка подведомственных муниципальному учреждению территорий между 2016 и 2017 годами — в октябре 2016 года он ещё числился в разделе «подведомственные парки», а в начале 2017 года из этого раздела уже исчез. Чем это было обусловлено, неизвестно.

Парк Берёзовая роща в советское время выполнял роль единственного парка культуры и отдыха в посёлке Кольцово, не входившем на тот момент в черту города — здесь были обустроены аллеи, установлено освещение, располагались различные аттракционы.

За территорией следил аэропорт Кольцово — парк был частью единого земельного участка, в который входила практически вся территория, ограниченная улицами Бахчиванджи — Спутников — переулком Утренним. В дальнейшем из этого участка выделили ряд земельных участков, на которых располагаются котельная, магазин, баня и другие объекты, однако большая часть до сих пор образует единый земельный участок, на котором помимо парка находится ДК Авиаработников и стадион.


Земельный участок, в который входит парк, имеет площадь 15,3 га. Скриншот: Росреестр



Вид на земельный участок с северо-западной стороны. В этой его части находится футбольное поле, территорию под ним тоже планируют перевести в зону Ц-4. Фото: архив Вечерних ведомостей


Если изменения примут и установят в отношении всего участка зону Ц-4, то он, в соответствии С ПЗЗ, сможет использоваться для строительства объектов торгового назначения общегородского и областного значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении товаров и продуктов питания. В качестве одного из видов разрешённого использования для зоны Ц-4 установлен «Земельные участки (территории) общего пользования», однако, если судить по фактическому использованию в Екатеринбурге, в зоне Ц-4 располагают крупные торговые объекты — к примеру, к этой зоне отнесён участок под гипермаркетом «Леруа Мерлен» в переулке Базовом и участок под строящимся ТРЦ «Золотой».


Парк Берёзовая Роща. Фото: архив Вечерних ведомостей


После того как парк Берёзовая роща стал приходить в запустение, жители Кольцово старались следить за ним своими силами — в нём проводили субботники, а весной этого года жители рассказали о проблемном состоянии парка на личном приёме у мэра Алексея Орлова. Согласно исследованию Уральского лесотехнического университета, в 2012 году в парке произрастало около 830 деревьев, более 73,3% из которых — берёзы.

Ранее «Вечерние ведомости» рассказывали о похожей ситуации в другом конце города — как Екатеринбургское лесничество и МУГИСО «списали» сосновый лес на Широкой Речке. Сейчас часть этого леса пошла под вырубку, кировским застройщиком «Железно» там активно вырубаются сосны, на их месте строится жилой комплекс под названием «Лес».

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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