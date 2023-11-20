На месте парка Берёзовая роща в Екатеринбурге планируют разместить торгово-складской объект

По действующим ПЗЗ территория парка отнесена к зоне ТОП-1, которая запрещает застройку. Фото: официальный геопортал Екатеринбурга

Согласно предложенным изменениям, всю территорию участка предполагается отнести к зоне Ц-4. Иллюстрация: материалы общественных обсуждений

Парк Берёзовая Роща в 2012 году. Фото: архив Вечерних ведомостей

Ещё 7 лет назад парк находился в ведении муниципального «Екатеринбургского лесничества». Площадь парка составляла чуть более 6 га. Скриншот: архив сайта Екатеринбургского лесничества

Земельный участок, в который входит парк, имеет площадь 15,3 га. Скриншот: Росреестр

Вид на земельный участок с северо-западной стороны. В этой его части находится футбольное поле, территорию под ним тоже планируют перевести в зону Ц-4. Фото: архив Вечерних ведомостей

Парк Берёзовая Роща. Фото: архив Вечерних ведомостей

Владислав Постников © Вечерние ведомости