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На месте парка Берёзовая роща в Екатеринбурге планируют разместить торгово-складской объект
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На месте парка Берёзовая Роща в Кольцово (не путать с озеленённой территорией с одноимённым народным названием в Академическом районе) планируют разместить торгово-складской объект. Это следует из проекта изменений в Правила землепользования и застройки Екатеринбурга (ПЗЗ), вынесенного накануне на общественные обсуждения городской администрацией.
Согласно проекту изменений, на всей территории земельного участка с кадастровым номером 66:41:0612089:316, расположенного в границах улиц Бахчиванджи — Спутников — переулка Утреннего, планируется установить территориальную зону Ц-4 (зона крупных торговых центров, оптовой торговли, рынков и складских объектов). Сейчас этот участок площадью 15,3 га поделён на две зоны — примерно половину занимает зона Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), оставшаяся имеет статус (зону) территории общего пользования ТОП-1 (парки и скверы). На второй половине как раз и располагается парк Берёзовая Роща.
Для каких целей меняют назначение земельного участка, неизвестно — ранее планы по строительству каких-либо объектов в квадрате улиц Бахчиванджи — Спутников — переулка Утреннего не озвучивались. Администрация Екатеринбурга в выходные оказалась недоступна для комментариев. Депутат гордумы от этого района Михаил Вечкензин сказал «Вечерним ведомостям», что ничего не знает о планах по застройке этой территории. По словам депутата, он наоборот недавно ставил вопрос перед городской администрацией о необходимости благоустройства этого парка, являющегося единственным парком в Кольцово.
Парк Берёзовая роща примерно 7 лет назад пропал из списка парковых зон Екатеринбурга — произошло это без какого-либо общественного внимания, исключение никак не отражено в публикациях СМИ. Ранее в парке был установлен щит с информацией о том, что он отнесён к особо охраняемым природным территориям местного значения, однако каких-либо документов, подтверждающих то, что он был в перечне ООПТ, «Вечерним ведомостям» найти не удалось.
Если судить по информации на сайте Екатеринбургского лесничества (ныне сайт не работает, но содержимое осталось в веб-архиве), парк Берёзовая роща пропал из списка подведомственных муниципальному учреждению территорий между 2016 и 2017 годами — в октябре 2016 года он ещё числился в разделе «подведомственные парки», а в начале 2017 года из этого раздела уже исчез. Чем это было обусловлено, неизвестно.
Парк Берёзовая роща в советское время выполнял роль единственного парка культуры и отдыха в посёлке Кольцово, не входившем на тот момент в черту города — здесь были обустроены аллеи, установлено освещение, располагались различные аттракционы.
За территорией следил аэропорт Кольцово — парк был частью единого земельного участка, в который входила практически вся территория, ограниченная улицами Бахчиванджи — Спутников — переулком Утренним. В дальнейшем из этого участка выделили ряд земельных участков, на которых располагаются котельная, магазин, баня и другие объекты, однако большая часть до сих пор образует единый земельный участок, на котором помимо парка находится ДК Авиаработников и стадион.
Если изменения примут и установят в отношении всего участка зону Ц-4, то он, в соответствии С ПЗЗ, сможет использоваться для строительства объектов торгового назначения общегородского и областного значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении товаров и продуктов питания. В качестве одного из видов разрешённого использования для зоны Ц-4 установлен «Земельные участки (территории) общего пользования», однако, если судить по фактическому использованию в Екатеринбурге, в зоне Ц-4 располагают крупные торговые объекты — к примеру, к этой зоне отнесён участок под гипермаркетом «Леруа Мерлен» в переулке Базовом и участок под строящимся ТРЦ «Золотой».
После того как парк Берёзовая роща стал приходить в запустение, жители Кольцово старались следить за ним своими силами — в нём проводили субботники, а весной этого года жители рассказали о проблемном состоянии парка на личном приёме у мэра Алексея Орлова. Согласно исследованию Уральского лесотехнического университета, в 2012 году в парке произрастало около 830 деревьев, более 73,3% из которых — берёзы.
Ранее «Вечерние ведомости» рассказывали о похожей ситуации в другом конце города — как Екатеринбургское лесничество и МУГИСО «списали» сосновый лес на Широкой Речке. Сейчас часть этого леса пошла под вырубку, кировским застройщиком «Железно» там активно вырубаются сосны, на их месте строится жилой комплекс под названием «Лес».
По действующим ПЗЗ территория парка отнесена к зоне ТОП-1, которая запрещает застройку. Фото: официальный геопортал Екатеринбурга
Согласно проекту изменений, на всей территории земельного участка с кадастровым номером 66:41:0612089:316, расположенного в границах улиц Бахчиванджи — Спутников — переулка Утреннего, планируется установить территориальную зону Ц-4 (зона крупных торговых центров, оптовой торговли, рынков и складских объектов). Сейчас этот участок площадью 15,3 га поделён на две зоны — примерно половину занимает зона Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), оставшаяся имеет статус (зону) территории общего пользования ТОП-1 (парки и скверы). На второй половине как раз и располагается парк Берёзовая Роща.
Согласно предложенным изменениям, всю территорию участка предполагается отнести к зоне Ц-4. Иллюстрация: материалы общественных обсуждений
Для каких целей меняют назначение земельного участка, неизвестно — ранее планы по строительству каких-либо объектов в квадрате улиц Бахчиванджи — Спутников — переулка Утреннего не озвучивались. Администрация Екатеринбурга в выходные оказалась недоступна для комментариев. Депутат гордумы от этого района Михаил Вечкензин сказал «Вечерним ведомостям», что ничего не знает о планах по застройке этой территории. По словам депутата, он наоборот недавно ставил вопрос перед городской администрацией о необходимости благоустройства этого парка, являющегося единственным парком в Кольцово.
Парк Берёзовая Роща в 2012 году. Фото: архив Вечерних ведомостей
Парк Берёзовая роща примерно 7 лет назад пропал из списка парковых зон Екатеринбурга — произошло это без какого-либо общественного внимания, исключение никак не отражено в публикациях СМИ. Ранее в парке был установлен щит с информацией о том, что он отнесён к особо охраняемым природным территориям местного значения, однако каких-либо документов, подтверждающих то, что он был в перечне ООПТ, «Вечерним ведомостям» найти не удалось.
Ещё 7 лет назад парк находился в ведении муниципального «Екатеринбургского лесничества». Площадь парка составляла чуть более 6 га. Скриншот: архив сайта Екатеринбургского лесничества
Если судить по информации на сайте Екатеринбургского лесничества (ныне сайт не работает, но содержимое осталось в веб-архиве), парк Берёзовая роща пропал из списка подведомственных муниципальному учреждению территорий между 2016 и 2017 годами — в октябре 2016 года он ещё числился в разделе «подведомственные парки», а в начале 2017 года из этого раздела уже исчез. Чем это было обусловлено, неизвестно.
Парк Берёзовая роща в советское время выполнял роль единственного парка культуры и отдыха в посёлке Кольцово, не входившем на тот момент в черту города — здесь были обустроены аллеи, установлено освещение, располагались различные аттракционы.
За территорией следил аэропорт Кольцово — парк был частью единого земельного участка, в который входила практически вся территория, ограниченная улицами Бахчиванджи — Спутников — переулком Утренним. В дальнейшем из этого участка выделили ряд земельных участков, на которых располагаются котельная, магазин, баня и другие объекты, однако большая часть до сих пор образует единый земельный участок, на котором помимо парка находится ДК Авиаработников и стадион.
Земельный участок, в который входит парк, имеет площадь 15,3 га. Скриншот: Росреестр
Вид на земельный участок с северо-западной стороны. В этой его части находится футбольное поле, территорию под ним тоже планируют перевести в зону Ц-4. Фото: архив Вечерних ведомостей
Если изменения примут и установят в отношении всего участка зону Ц-4, то он, в соответствии С ПЗЗ, сможет использоваться для строительства объектов торгового назначения общегородского и областного значения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в приобретении товаров и продуктов питания. В качестве одного из видов разрешённого использования для зоны Ц-4 установлен «Земельные участки (территории) общего пользования», однако, если судить по фактическому использованию в Екатеринбурге, в зоне Ц-4 располагают крупные торговые объекты — к примеру, к этой зоне отнесён участок под гипермаркетом «Леруа Мерлен» в переулке Базовом и участок под строящимся ТРЦ «Золотой».
Парк Берёзовая Роща. Фото: архив Вечерних ведомостей
После того как парк Берёзовая роща стал приходить в запустение, жители Кольцово старались следить за ним своими силами — в нём проводили субботники, а весной этого года жители рассказали о проблемном состоянии парка на личном приёме у мэра Алексея Орлова. Согласно исследованию Уральского лесотехнического университета, в 2012 году в парке произрастало около 830 деревьев, более 73,3% из которых — берёзы.
Ранее «Вечерние ведомости» рассказывали о похожей ситуации в другом конце города — как Екатеринбургское лесничество и МУГИСО «списали» сосновый лес на Широкой Речке. Сейчас часть этого леса пошла под вырубку, кировским застройщиком «Железно» там активно вырубаются сосны, на их месте строится жилой комплекс под названием «Лес».
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