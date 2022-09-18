Администрация Екатеринбурга не обнаружила лес в Кругом лесу
Общество
Фото: Движение «Мирные жители»
Жители Широкой Речки с начала года пытаются добиться отмены вырубки леса в районе улицы Косотурской под застройку. Сегодня в «круглом лесу» жители снова провели две акции.
Застройщик – группа компаний «Железно» из Кирова, о котором мы ранее подробно писали, ссылается на то, что по документам всё «чисто».
«Вечерние ведомости» решили выяснить — как так получилось, что «всё чисто», а на месте леса оказалась территориальная зона (в ПЗЗ это так называется), предполагающая застройку, а не рекреацию, лес, природу.
Нашли решение суда, в ходе которого ответчик (в роли которого выступала Администрация Екатеринбурга) заявил, что достоверных доказательств фактического расположения леса на данной территории — нет.
Вы видите на этих фотографиях лес? И мы видим. А вот в администрации Екатеринбурга — нет. А раз мэрия сказала, что леса там нет — значит, его там нет. Вот так и получается — когда изготовленная по непонятным основаниям бумажка, становится важнее фактических обстоятельств и ложится в основание судебных решений.
Застройщик – группа компаний «Железно» из Кирова, о котором мы ранее подробно писали, ссылается на то, что по документам всё «чисто».
«Вечерние ведомости» решили выяснить — как так получилось, что «всё чисто», а на месте леса оказалась территориальная зона (в ПЗЗ это так называется), предполагающая застройку, а не рекреацию, лес, природу.
Нашли решение суда, в ходе которого ответчик (в роли которого выступала Администрация Екатеринбурга) заявил, что достоверных доказательств фактического расположения леса на данной территории — нет.
Вы видите на этих фотографиях лес? И мы видим. А вот в администрации Екатеринбурга — нет. А раз мэрия сказала, что леса там нет — значит, его там нет. Вот так и получается — когда изготовленная по непонятным основаниям бумажка, становится важнее фактических обстоятельств и ложится в основание судебных решений.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жители Широкой Речки в Екатеринбурге провели субботник и «обнялли» лес, чтобы спасти его от застройки
18 сентября 2022
18 сентября 2022