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Прокуратура проверяет законность бассейна на крыше небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура проверяет законность бассейна на крыше небоскреба «Высоцкий» в Екатеринбурге. Из ответа прокурора области Бориса Крылова депутату Госдумы Андрею Альшевских следует, что проведенная надзорным ведомством совместно с Ростехнадзором проверка выявила признаки изменения параметров здания.
У владельцев бизнес-центра «Высоцкий» запрошена проектная и рабочая документация для проведения более глубокого анализа конструкций.
Фото: телеграм-канал депутата Госдумы Андрея Альшевских
Однако в этом же ответе содержится интересный нюанс – экспертиза на наличие признаков капитальности объекта будет проводиться по заказу самого потенциального нарушителя – ООО «Бизнес центр Высоцкий».
Ранее владельцы «Высоцкого» отрицали, что бассейн на крыше – это капитальное строительство, называя его временным сооружением.
При этом, по нашим данным, верхняя отметка монолита с его возведением выросла со 188 до 194 метров. Кроме того, здание является уникальным объектом – для изменения параметров на таких зданиях необходимо получать СТУ в федеральном Минстрое, что подтверждается ответом на редакционный запрос из Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
У владельцев бизнес-центра «Высоцкий» запрошена проектная и рабочая документация для проведения более глубокого анализа конструкций.
Фото: телеграм-канал депутата Госдумы Андрея Альшевских
Однако в этом же ответе содержится интересный нюанс – экспертиза на наличие признаков капитальности объекта будет проводиться по заказу самого потенциального нарушителя – ООО «Бизнес центр Высоцкий».
Ранее владельцы «Высоцкого» отрицали, что бассейн на крыше – это капитальное строительство, называя его временным сооружением.
При этом, по нашим данным, верхняя отметка монолита с его возведением выросла со 188 до 194 метров. Кроме того, здание является уникальным объектом – для изменения параметров на таких зданиях необходимо получать СТУ в федеральном Минстрое, что подтверждается ответом на редакционный запрос из Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.
«В силу части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации интересующий Вас объект является уникальным. В отношении таких объектов в соответствии с пунктом 8 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляется федеральный государственный строительный надзор»,
– говорится в ответе за подписью директора Департамента Алексея Россолова.
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