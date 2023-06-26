Минстрой не выдавал разрешения на возведение бассейна на крыше «Высоцкого» Разбираемся, что не так с бассейном на небоскребе, и насколько он безопасен

Незапланированная надстройка

Кто должен был выдавать разрешение?

Случай с «Высоцким» - непростой. Здесь необходимо согласование федералов

Что должно было быть на месте бассейна

Внешний вид небоскрёба, который обещал девелопер Гавриловский – именно таким его изображали на информационном щите во время строительства и в рекламных буклетах

Не осведомлённый человек издалека и не поймёт – что соорудили на крыше первого екатеринбургского небоскрёба. Фото: Вечерние ведомости

Справка:



• Общая площадь «Высоцкого»: 124 000 м²

• Гостиница: 3 500 м², 50 номеров категории стандарт, бизнес, люкс

• Кафе/рестораны: 3135 м²

• SPA-салон: 2000 м²

• Смотровая площадка: 309 м², расположена на высоте более 180 метров над землей

• Паркинг: многоуровневый 8-этажный паркинг общей площадью 28 000 м². для сотрудников и гостей центра

• Общая площадь офисных помещений: более 25 000 м²

• Оптимальная вместимость: 10 000 человек



Данные с сайта бизнес-центра «Высоцкий» (vysotsky-ekb.ru)



Виктор Копылов © Вечерние ведомости