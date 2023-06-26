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Минстрой не выдавал разрешения на возведение бассейна на крыше «Высоцкого»
Разбираемся, что не так с бассейном на небоскребе, и насколько он безопасен
Фото: Вечерние ведомости
В начале месяца стало известно, что бассейн на крыше бизнес-центра «Высоцкий» могут закрыть – екатеринбургский юрист обратился в надзорные органы с соответствующими жалобами, сообщало издание 66.ru. По мнению юриста, объект небезопасен для посетителей, поскольку возведён без согласования с надзорными органами, кроме того, в открытом доступе нет никаких сведений о наличии сертификатов соответствия для таких объектов.
«Вечерние ведомости» решили выяснить, так ли это, и направили запросы в государственные органы занимающиеся строительным надзором. После получения ответов от них вопросов стало ещё больше. Подробности – в материале veved.ru.
Бизнес-центр «Высоцкий» был сдан в 2011 году. О планах построить на «макушке» небоскрёба бассейн его владелец Андрей Гавриловский впервые публично заявил в январе 2018 года. Тогда Гавриловский планировал открыть его летом того же 2018 года. Но строительство затянулось, в 2020 году оно было заморожено и удалось запустить бассейн лишь в июне 2022 года.
Бассейн на крыше небоскрёба, по заявлению владельцев, стал уникальным для России – он был сделан по аналогии с всемирно известным бассейном на верху отеля Marina Bay Sands в Сингапуре.
Сооружение бассейна увеличило высоту здания с 188,3 м до 194,25 м (по уровню ограждение бассейна – даже 195,45 м). И это может быть важным нюансом, но об этом речь пойдёт далее.
Пока тянулась история со строительством бассейна на крыше «Высоцкого», успели измениться некоторые положения областного законодательства – если до 2021 года разрешения на строительство (ввод объекта в эксплуатацию) выдавал областной Минстрой, то с 2022 года это право перешло администрации Екатеринбурга. Не для этого ли тянул Гавриловский с запуском бассейна? И могло ли это привести к тому, что возможно стало реконструировать объект, вообще не получая разрешения от уполномоченного органа?
Мы сделали запрос в Минстрой Свердловской области, в котором спросили, обращался ли кто-либо для согласования проекта реконструкции здания при строительстве бассейна на верхнем этаже.
В министерстве ответили, что за период, когда у него были полномочия по выдаче разрешений на строительство и реконструкцию, никто по поводу «Высоцкого» к ним не обращался. Чиновники Минстроя добавили, что уполномоченным органом, осуществляющим надзор уникальных зданий (а к таковым автоматически относят все здания выше 100 метров) является Ростехнадзор.
Отнесение здания к разряду уникальных – важный момент. Поскольку это влечёт за собой ряд дополнительных обязательств и требований. Так, согласно приказу того же Минстроя Свердловской области от 9 сентября 2014 года, обязательной государственной экспертизе подлежит проектная документация и результаты инженерных изысканий, касающиеся строительства или реконструкции капитальных объектов уникального строительства.
Органом, выполняющим госэкспертизы на территории Свердловской области, является ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». Мы сделали туда запрос. На который получили ответ, что госэкспертиза в отношении проекта сооружения бассейна на крыше «Высоцкого» не проводилась.
В Ростехнадзоре на запрос veved.ru также ответили, что владелец «Высоцкого» за согласованием надстройки в виде бассейна на крыше в ведомство не обращался.
Как уже выше упоминалось, законодательство относит здания высотой более 100 метров к категории уникальных. Чтобы построить в России уникальный объект, необходимо получать специальные технические условия в (СТУ), и выдают их не городские и не областные, а федеральный орган власти – Министерство строительство и ЖКХ РФ. Это накладывает определённые ограничения на развитие высотного строительства – к примеру, сейчас в Екатеринбурге как минимум 30 жилых зданий имеют высоту от 98 до 100 метров – очевидно из-за того, что застройщики, которые и рады бы построить выше, просто не желают ввязываться в лишнюю бюрократию с Москвой. Вопрос о снятии этих ограничений поднимали на первом форуме 100+ в Екатеринбурге, но федералы пока отказываться от них не намерены.
Получал СТУ во время своего строительства и БЦ «Высоцкий». А вот нужны ли СТУ для реконструкции уникального здания, коей, очевидно, является надстройка таким сооружением как открытый бассейн высотой 7 метров? Судя по формулировке в законе, скорее, нужны. «Вечерние ведомости» направили запрос с вопросом об этом в Минстрой РФ. Однако яснее от такого ответа на запрос не стало.
Зато стало ясно одно – за СТУ на реконструкцию «Высоцкого» его владельцы в Минстрой России не обращались.
Вероятно, дать оценку законности такой реконструкции, раз все госорганы сообщают об отсутствии обращений и, соответственно, согласований, теперь должна прокуратура…
Бассейн построен на месте вертолётной площадки. Вертолетные площадки на небоскрёбах задуманы в том числе для эвакуации посетителей в случае ЧС. «По строительным нормам в любом здании повышенной высотности должна быть возможность эвакуировать людей с воздуха», — заявляла в 2012 году генеральный директор ГК «МосРегионСтрой» Людмила Герасимова.
Вероятно, в этой части в нормативах были сделаны послабления (ну не могли же владельцы «Высоцкого» пойти на столь демонстративное нарушение закона!), поэтому площадки для посадки вертолётов на крыше Высоцкого больше нет. Возникает вопрос, как будут проводить эвакуацию людей с верхних этажей здания в случае возникновения ЧП (пожара) на средних этажах, когда спуск в лифтах невозможен, а спуск по лестницам перекрыт дымом и огнём? В 2016 году Андрей Гавриловский заявлял изданию 66.ru, что вертолётную площадку на «Высоцком» не удаётся запустить в коммерческое использование по экономическим причинам.
А если копнуть ещё глубже, то венчать первый небоскрёб Екатеринбурга должна была корона. Из-за которой не должно было «торчать» ни бассейнов, ни чего-либо другого.
Однако, как это часто бывает у нас в городе, изначально опубликованные красивые рендеры разошлись с реальностью – от короны уже по ходу строительства решили отказаться, обнажив тем самым макушку здания со всем её инженерным оборудованием.
В градостроительстве есть такое понятие как Скайлайн (от английского Skyline – «небесная линия»), который определяют силуэты наиболее заметных и высоких зданий города. В странах Запада и азиатских странах, где развито высотное строительство, предъявляют высокие требования к таким зданиям – чтобы они не портили городской силуэт. Чего не скажешь о «Высоцком» – после того, как у него сначала убрали корону, а затем ещё и надстроили бассейн, силуэт здания стал совсем невнятным.
«Какой колхоз на крыше Высоцкого: как будто нагромождение киосков, ужас» — написал после появления сооружения бассейна на крыше здания один из пользователей главного в мире форума, посвящённого строительству небоскрёбов, Skyscrapercity.
Впрочем, эстетика – дело второстепенное, когда речь идёт о безопасности. Несколько лет назад с Высоцкого уже выбросился мужчина – только после этого на смотровой площадке усилили охрану. Если бассейн построен с нарушениями, а достоверно на этот вопрос пока не может ответить никто – исходя из ответов разрешительных и надзорных органов, не может ли это стать причиной очередной трагедии? Или меры по приведению объекта в соответствие с законодательством РФ будут предпринимать лишь после первой «крови», как, например, с «Зимней вишней», где в результате допущенных при строительстве и реконструкции здания торгового центра нарушений погибли 60 человек, из них 37 детей, ещё 79 человек пострадало?
Мы не хотим предсказывать печальный финал этой реконструкции и возможные трагические последствия, но сказать, что этого не произойдёт, тоже не можем – как, впрочем, не могут этого сказать ни в Минсторое Свердловской области, ни в Минстрое России, ни в Ростехнадзоре, ни в администрации города Екатеринбурга, запрос в которую редакция тоже сделала, но ответ пока не получила.
Факт остаётся фактом: в открытом доступе нет никакой информации, что кто-либо проводил экспертную оценку проекта реконструкции уникального объекта и выдавал соответствующие разрешения. Об этом же говорят ответы надзорных и разрешительных государственных органов.
Редакция «Вечерних ведомостей» очень надеется, что ответы на все вопросы, поднятые в этом материале, дадут надзорные органы в лице прокуратуры и Следственного комитета РФ, а мы в свою очередь будем следить за развитием ситуации и рассказывать об этом нашим читателям.
К слову, аналогичный бассейн введён в эксплуатацию и на крыше парковки соседнего БЦ «Антей» – можем предположить, что экспертную оценку, как и разрешение на ввод в эксплуатацию, не получал и этот проект.
«Вечерние ведомости» решили выяснить, так ли это, и направили запросы в государственные органы занимающиеся строительным надзором. После получения ответов от них вопросов стало ещё больше. Подробности – в материале veved.ru.
Незапланированная надстройка
Бизнес-центр «Высоцкий» был сдан в 2011 году. О планах построить на «макушке» небоскрёба бассейн его владелец Андрей Гавриловский впервые публично заявил в январе 2018 года. Тогда Гавриловский планировал открыть его летом того же 2018 года. Но строительство затянулось, в 2020 году оно было заморожено и удалось запустить бассейн лишь в июне 2022 года.
Бассейн на крыше небоскрёба, по заявлению владельцев, стал уникальным для России – он был сделан по аналогии с всемирно известным бассейном на верху отеля Marina Bay Sands в Сингапуре.
Сооружение бассейна увеличило высоту здания с 188,3 м до 194,25 м (по уровню ограждение бассейна – даже 195,45 м). И это может быть важным нюансом, но об этом речь пойдёт далее.
Кто должен был выдавать разрешение?
Пока тянулась история со строительством бассейна на крыше «Высоцкого», успели измениться некоторые положения областного законодательства – если до 2021 года разрешения на строительство (ввод объекта в эксплуатацию) выдавал областной Минстрой, то с 2022 года это право перешло администрации Екатеринбурга. Не для этого ли тянул Гавриловский с запуском бассейна? И могло ли это привести к тому, что возможно стало реконструировать объект, вообще не получая разрешения от уполномоченного органа?
Мы сделали запрос в Минстрой Свердловской области, в котором спросили, обращался ли кто-либо для согласования проекта реконструкции здания при строительстве бассейна на верхнем этаже.
В министерстве ответили, что за период, когда у него были полномочия по выдаче разрешений на строительство и реконструкцию, никто по поводу «Высоцкого» к ним не обращался. Чиновники Минстроя добавили, что уполномоченным органом, осуществляющим надзор уникальных зданий (а к таковым автоматически относят все здания выше 100 метров) является Ростехнадзор.
Отнесение здания к разряду уникальных – важный момент. Поскольку это влечёт за собой ряд дополнительных обязательств и требований. Так, согласно приказу того же Минстроя Свердловской области от 9 сентября 2014 года, обязательной государственной экспертизе подлежит проектная документация и результаты инженерных изысканий, касающиеся строительства или реконструкции капитальных объектов уникального строительства.
Органом, выполняющим госэкспертизы на территории Свердловской области, является ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». Мы сделали туда запрос. На который получили ответ, что госэкспертиза в отношении проекта сооружения бассейна на крыше «Высоцкого» не проводилась.
В Ростехнадзоре на запрос veved.ru также ответили, что владелец «Высоцкого» за согласованием надстройки в виде бассейна на крыше в ведомство не обращался.
Случай с «Высоцким» - непростой. Здесь необходимо согласование федералов
Как уже выше упоминалось, законодательство относит здания высотой более 100 метров к категории уникальных. Чтобы построить в России уникальный объект, необходимо получать специальные технические условия в (СТУ), и выдают их не городские и не областные, а федеральный орган власти – Министерство строительство и ЖКХ РФ. Это накладывает определённые ограничения на развитие высотного строительства – к примеру, сейчас в Екатеринбурге как минимум 30 жилых зданий имеют высоту от 98 до 100 метров – очевидно из-за того, что застройщики, которые и рады бы построить выше, просто не желают ввязываться в лишнюю бюрократию с Москвой. Вопрос о снятии этих ограничений поднимали на первом форуме 100+ в Екатеринбурге, но федералы пока отказываться от них не намерены.
Получал СТУ во время своего строительства и БЦ «Высоцкий». А вот нужны ли СТУ для реконструкции уникального здания, коей, очевидно, является надстройка таким сооружением как открытый бассейн высотой 7 метров? Судя по формулировке в законе, скорее, нужны. «Вечерние ведомости» направили запрос с вопросом об этом в Минстрой РФ. Однако яснее от такого ответа на запрос не стало.
Зато стало ясно одно – за СТУ на реконструкцию «Высоцкого» его владельцы в Минстрой России не обращались.
Вероятно, дать оценку законности такой реконструкции, раз все госорганы сообщают об отсутствии обращений и, соответственно, согласований, теперь должна прокуратура…
Что должно было быть на месте бассейна
Бассейн построен на месте вертолётной площадки. Вертолетные площадки на небоскрёбах задуманы в том числе для эвакуации посетителей в случае ЧС. «По строительным нормам в любом здании повышенной высотности должна быть возможность эвакуировать людей с воздуха», — заявляла в 2012 году генеральный директор ГК «МосРегионСтрой» Людмила Герасимова.
Вероятно, в этой части в нормативах были сделаны послабления (ну не могли же владельцы «Высоцкого» пойти на столь демонстративное нарушение закона!), поэтому площадки для посадки вертолётов на крыше Высоцкого больше нет. Возникает вопрос, как будут проводить эвакуацию людей с верхних этажей здания в случае возникновения ЧП (пожара) на средних этажах, когда спуск в лифтах невозможен, а спуск по лестницам перекрыт дымом и огнём? В 2016 году Андрей Гавриловский заявлял изданию 66.ru, что вертолётную площадку на «Высоцком» не удаётся запустить в коммерческое использование по экономическим причинам.
А если копнуть ещё глубже, то венчать первый небоскрёб Екатеринбурга должна была корона. Из-за которой не должно было «торчать» ни бассейнов, ни чего-либо другого.
Внешний вид небоскрёба, который обещал девелопер Гавриловский – именно таким его изображали на информационном щите во время строительства и в рекламных буклетах
Однако, как это часто бывает у нас в городе, изначально опубликованные красивые рендеры разошлись с реальностью – от короны уже по ходу строительства решили отказаться, обнажив тем самым макушку здания со всем её инженерным оборудованием.
В градостроительстве есть такое понятие как Скайлайн (от английского Skyline – «небесная линия»), который определяют силуэты наиболее заметных и высоких зданий города. В странах Запада и азиатских странах, где развито высотное строительство, предъявляют высокие требования к таким зданиям – чтобы они не портили городской силуэт. Чего не скажешь о «Высоцком» – после того, как у него сначала убрали корону, а затем ещё и надстроили бассейн, силуэт здания стал совсем невнятным.
«Какой колхоз на крыше Высоцкого: как будто нагромождение киосков, ужас» — написал после появления сооружения бассейна на крыше здания один из пользователей главного в мире форума, посвящённого строительству небоскрёбов, Skyscrapercity.
Не осведомлённый человек издалека и не поймёт – что соорудили на крыше первого екатеринбургского небоскрёба. Фото: Вечерние ведомости
Впрочем, эстетика – дело второстепенное, когда речь идёт о безопасности. Несколько лет назад с Высоцкого уже выбросился мужчина – только после этого на смотровой площадке усилили охрану. Если бассейн построен с нарушениями, а достоверно на этот вопрос пока не может ответить никто – исходя из ответов разрешительных и надзорных органов, не может ли это стать причиной очередной трагедии? Или меры по приведению объекта в соответствие с законодательством РФ будут предпринимать лишь после первой «крови», как, например, с «Зимней вишней», где в результате допущенных при строительстве и реконструкции здания торгового центра нарушений погибли 60 человек, из них 37 детей, ещё 79 человек пострадало?
Справка:
• Общая площадь «Высоцкого»: 124 000 м²
• Гостиница: 3 500 м², 50 номеров категории стандарт, бизнес, люкс
• Кафе/рестораны: 3135 м²
• SPA-салон: 2000 м²
• Смотровая площадка: 309 м², расположена на высоте более 180 метров над землей
• Паркинг: многоуровневый 8-этажный паркинг общей площадью 28 000 м². для сотрудников и гостей центра
• Общая площадь офисных помещений: более 25 000 м²
• Оптимальная вместимость: 10 000 человек
Данные с сайта бизнес-центра «Высоцкий» (vysotsky-ekb.ru)
• Общая площадь «Высоцкого»: 124 000 м²
• Гостиница: 3 500 м², 50 номеров категории стандарт, бизнес, люкс
• Кафе/рестораны: 3135 м²
• SPA-салон: 2000 м²
• Смотровая площадка: 309 м², расположена на высоте более 180 метров над землей
• Паркинг: многоуровневый 8-этажный паркинг общей площадью 28 000 м². для сотрудников и гостей центра
• Общая площадь офисных помещений: более 25 000 м²
• Оптимальная вместимость: 10 000 человек
Данные с сайта бизнес-центра «Высоцкий» (vysotsky-ekb.ru)
Мы не хотим предсказывать печальный финал этой реконструкции и возможные трагические последствия, но сказать, что этого не произойдёт, тоже не можем – как, впрочем, не могут этого сказать ни в Минсторое Свердловской области, ни в Минстрое России, ни в Ростехнадзоре, ни в администрации города Екатеринбурга, запрос в которую редакция тоже сделала, но ответ пока не получила.
Факт остаётся фактом: в открытом доступе нет никакой информации, что кто-либо проводил экспертную оценку проекта реконструкции уникального объекта и выдавал соответствующие разрешения. Об этом же говорят ответы надзорных и разрешительных государственных органов.
Редакция «Вечерних ведомостей» очень надеется, что ответы на все вопросы, поднятые в этом материале, дадут надзорные органы в лице прокуратуры и Следственного комитета РФ, а мы в свою очередь будем следить за развитием ситуации и рассказывать об этом нашим читателям.
К слову, аналогичный бассейн введён в эксплуатацию и на крыше парковки соседнего БЦ «Антей» – можем предположить, что экспертную оценку, как и разрешение на ввод в эксплуатацию, не получал и этот проект.
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