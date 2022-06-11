На крыше «Высоцкого» в столице Урала открылся бассейн

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 11 июня, в Екатеринбурге на крыше небоскреба «Высоцкий» на улице Малышева, 51 открылся бассейн. Его строительство обошлось в 100 миллионов рублей.Планируется, что он будет работать и летом, и зимой. В летний период температуру воды будут поддерживать на уровне +30…+31 градусов, а в зимнее время бассейн будут прогревать до +46. Предполагается, что пускать туда будут до 50 человек, пишет портал 66.RU.По словам владельца бизнес-центра «Высоцкий» Андрея Гавриловского, такой бассейн первый в России.Работать бассейн на «Высоцком» будет всю неделю с 12.00 до 02.00. Отмечается, что посещение с детьми возможно лишь в воскресенье, а среду сделали женским днём.