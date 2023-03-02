Здание для московского фонда в Екатеринбурга ремонтируют за счёт бюджета Свердловской области

Известный фонд, известный подрядчик, неизвестный источник

Контракт без конкурса с единственным поставщиком

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Внешне Дом Сяно и до реставрации выглядел лучше, чем большинство зданий–памятников архитектуры в Екатеринбурге. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Международный Демидовский фонд – общественный фонд, основанный в 2003 году в Москве, имеет представительства во Франции и Флоренции (Италия), а также отдельных представителей в Финляндии и Екатеринбурге. В качестве своей основной работы фонд заявляет изучение демидовского наследия, проведение научных конференций – «Демидовских чтений», мемориальную работу, а также поддержку и поощрение научных исследований, культуры, образования, и сферы реального производства. Миссией фонда, согласно информации на официальном сайте, является участие в восстановлении и реставрации достопримечательностей, связанных с именами Демидовых по всему миру. Исполнительным директором Международного Демидовского фонда является Мария Розанова, президентом и председателем правления – Эдуард Россель.

Владислав Постников © Вечерние ведомости