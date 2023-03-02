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Здание для московского фонда в Екатеринбурга ремонтируют за счёт бюджета Свердловской области

15.13 Вторник, 7 марта 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Две недели назад экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель официально объявил, что в здании на Карла Либкнехта, 2 в Екатеринбурге планируют открыть представительство Международного Демидовского фонда.

С прошлого года в здании, являющемся памятником архитектуры, проводят ремонт. Однако нигде не фигурировала информация, за счёт каких средств он ведётся. «Вечерним ведомостям» удалось выяснить это.

Известный фонд, известный подрядчик, неизвестный источник



Ранее мы писали, что подрядчиком работ по ремонту второго этажа Дома Сяно (первый этаж здания оставили Детской художественной школе №1) выступает АО «Атомстройкомплекс». Проект реставрации разрабатывался за 2,9 млн рублей из областного бюджета – информация о соответствующем аукционе была размещена на сайте госзакупок. При этом аукциона на непосредственно выполнение строительных работ на сайте госзакупок не было.

«Вечерние ведомости» сделали запрос в Департамент информационной политики Свердловской области и в Государственное казенное учреждение Свердловской области по содержанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к областной собственности «СИНПО» (ГКУ «СИНПО»), которое выступало заказчиком во время разработки проекта – с целью прояснить ситуацию, как был определён подрядчик, и какие источники финансирования ремонтных работ.

В ГКУ «СИНПО» подтвердили, что получили помещения Дома Сяно от МУГИСО в управление в 2016 году, и заявили, что выполнение работ по сохранению помещений осуществляются за счёт средств, предусмотренных в смете учреждения.

Контракт без конкурса с единственным поставщиком



При этом в ответ на просьбу предоставить ссылку на аукцион по выбору подрядчика в казённом учреждении сообщили, что закупка была осуществлена в соответствии со статьёй 93 ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок» («Осуществление закупки у единственного поставщика») – это означает, что договор с «Атомстройкомплексом» был заключён в ходе неконкурентной процедуры (минуя аукцион). Обоснованием неконкурентной формы выбора поставщика Департамент информационной политики с «Вечерними ведомостями» не поделился.


Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Стоит отметить, что информацией о источниках финансирования ремонта помещения для Демидовского фонда областные власти делились весьма неохотно – более-менее прояснилась ситуация лишь после второго запроса. Впрочем, то, что работы финансируются за счёт областного бюджета, стало понятно после того, как стал известен их заказчик – «СИНПО» – поскольку это казённое учреждение, и по уставу оно полностью содержится за счёт бюджета Свердловской области.


Внешне Дом Сяно и до реставрации выглядел лучше, чем большинство зданий–памятников архитектуры в Екатеринбурге. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Вероятно, власти так неохотно предоставляли сведения не только потому что контракт заключался без конкурса, но и потому, что не хотели предавать огласке тот факт, что бюджетные средства идут на нужды, казалось бы, небедного фонда, к тому же зарегистрированного в Москве (и там платящего налоги, соответственно). По данным источника «Вечерних ведомостей», только на общестроительные работы в доме Сяно будет израсходовано по меньшей мере 75 миллионов рублей.

Международный Демидовский фонд – общественный фонд, основанный в 2003 году в Москве, имеет представительства во Франции и Флоренции (Италия), а также отдельных представителей в Финляндии и Екатеринбурге. В качестве своей основной работы фонд заявляет изучение демидовского наследия, проведение научных конференций – «Демидовских чтений», мемориальную работу, а также поддержку и поощрение научных исследований, культуры, образования, и сферы реального производства. Миссией фонда, согласно информации на официальном сайте, является участие в восстановлении и реставрации достопримечательностей, связанных с именами Демидовых по всему миру. Исполнительным директором Международного Демидовского фонда является Мария Розанова, президентом и председателем правления – Эдуард Россель.


Таким образом, в то время как, например, жителям аварийной двухэтажки в Таватуе восемь лет не могут предоставить новое жильё – причём Невьянская администрация отсылает именно к отсутствию средств, которые должны выделяться из областного бюджета, из этого же самого областного бюджета куда бóльшие средства выделяют на нужды московского фонда.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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