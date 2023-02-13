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Эдуард Россель объявил, что планируют разместить в здании Демидовского фонда в Екатеринбурге

22.40 Вторник, 21 февраля 2023
Общество
Дом Доктора Сяно, в котором расположится фонд. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Экс-губернатор Свердловской области на пресс-конференции в центре ТАСС-Урал, посвящённой развитию внутреннего туризма Урала и популяризации наследия династии Демидовых, заявил, что отделение Международного Демидовского фонда в Екатеринбурге должно открыться в июне этого года.

Сейчас ведутся подготовительные работы к открытию – ремонтируются и реставрируются помещения в Доме доктора Сяно –полукаменном здании постройки начала XX века на углу улиц Малышева и Карла Либкнехта.

Я обратился к Евгению Владимировичу, большое спасибо ему, он поддержал меня – выделил нам здание напротив Центральной гостиницы. Он отдал его Международному демидовскому фонду. Сейчас там ведутся восстановительные работы
— сказал Россель


Россель заявил, что в здании предполагается создать библиотеку Демидова и собрать там как можно больше книг, связанных с династией Демидовых.

Экс-губернатор сказал, что фонд должны запустить в здание в июне 2023 года. При этом он заверил, что детскую художественную школу, занимающую первый этаж здания, выселять не будут.

Нам отдали второй этаж. Там 650 квадратных метров. Для начала хватает.


Ранее областные власти после череды судебных тяжб смогли выселить из здания многолетнего арендатора – секс-шоп «Казанова», который находился там с 1996 года. Высказывались мнения, что делается это именно для того, чтобы не было «неудобного» соседства с Демидовским фондом.

Кроме того, в феврале 2022 года из Дома Сяно съехал орган областной власти, отвечающий за памятники архитектуры – Управление госохраны объектов культурного наследия.

За счёт каких средств ведётся ремонт здания, не сообщается – известно лишь, что проект реставрации разрабатывался за 2,9 млн рублей из областного бюджета. Подрядчиком на объекте выступает АО «Атомстройкомплекс». В департаменте информационной политики Свердловской области «Вечерним ведомостям» сообщили, что не располагают сведениями о том, кто финансирует работы, подчеркнув при этом то, что проектная документация, разработанная ООО «Стройка», получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласованна Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Международный Демидовский фонд основан в Москве, имеет представительства во Франции и Флоренции (Италия). В качестве своей основной работы фонд заявляет изучение демидовского наследия, проведение научных конференций – «Демидовских чтений», мемориальную работу, а также поддержку и поощрение научных исследований, культуры, образования, и сферы реального производства. Исполнительным директором Международного Демидовского фонда является Мария Розанова, президентом и председателем правления – Эдуард Россель.

Некоторые СМИ путают Международный Демидовский фонд с Екатеринбургский общественным научным Демидовским фондом, возглавляемым действующим губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Недавно на нашем сайте публиковалась колонка главного редактора про Дом доктора Сяно, судьбу его первого владельца и текущую реставрацию.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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