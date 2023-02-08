Задержанного в Верхней Салде тюменского журналиста отпустили



— сказал журналист Полицейские заставили распаролить ноутбук и скачали у меня папку с рабочими материалами по Салде. Там расшифровки бесед с парой героев и черновик текста. Ничего незаконного, но я героя одного так подставил, мне очень стыдно теперь от этого,

Начальник местной полиции задаёт вопрос: Вы там ещё про одно производство спрашивали в титановой долине, кремниевое. — Говорю, да это мне и не интересно особо, но спрашивал, рассказывали. После чего он такой: «Так вот какие ваши настоящие намерения!».





— сказал Письменков Я кучу пустых бланков подписал. Надеюсь, что всё закончится благополучно. Имён их даже не запомнил, ничего не запомнил. Если честно, просто хочется эту историю забыть и всё,

Владислав Постников © Вечерние ведомости