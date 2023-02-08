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Задержанного в Верхней Салде тюменского журналиста отпустили
Мстислав Письменков рассказал «Вечерним ведомостям», что с ним произошло
Общество
Мстислав Письменков. Фото: соцсети
Журналиста из Тюмени Мстислава Письменкова, ранее работавшего в редакциях екатеринбургских СМИ Znak.com и Е1.ru, отпустили из полиции в Верхней Салде. Правда, перед этим забрали у него материалы и заставили расписаться на пустых листах. Письменков поделился подробностями с veved.ru.
Журналиста задержали сегодня около 14:00 полицейские на улице в Верхней Салде. Спустя чуть более двух часов его отпустили. Всё это время Письменков не мог пользоваться телефоном – полицейские запретили ему это делать под угрозой применения физической силы, рассказал он «Вечерним ведомостям». По этой причине он давал объяснения без адвоката.
В гостиничном номере, где остановился журналист, провели подобие обыска. Санкции на обыск не было, поэтому полицейские оформили это как осмотр, но протоколы изъятия составили, — говорит Письменков. По его словам, они искали квадрокоптер (вчера дрон был замечен над территорией завода ВСМПО-Ависма — прим. ред.), однако у журналиста его никогда не было.
Мстислав Письменков сказал, что начальник местной полиции интересовался, не про «Силарус» ли он готовит материал (компания омского олигарха Михаила Сутягинского, намеревающаяся построить в Салде кремниевый завод — прим. ред.).
Письменков, по его словам, готовит материал о жизни Верхней Салды и её градообразующего предприятия ВСМПО-Ависма после введения санкций (до февраля 2022 года завод был основным поставщиком для американского Boeing), кремниевый завод не является основным объектом его расследования.
При этом подавать жалобу на незаконные действия полицейских Письменков не намерен.
Мстислав в разговоре с «Вечерними ведомостями» сообщил, что материал о Верхней Салде в любом случае будет закончен – он планирует завершить его написание к выходным. Для какого издания он пишет, Письменков пока информацию не раскрывает.
Журналиста задержали сегодня около 14:00 полицейские на улице в Верхней Салде. Спустя чуть более двух часов его отпустили. Всё это время Письменков не мог пользоваться телефоном – полицейские запретили ему это делать под угрозой применения физической силы, рассказал он «Вечерним ведомостям». По этой причине он давал объяснения без адвоката.
В гостиничном номере, где остановился журналист, провели подобие обыска. Санкции на обыск не было, поэтому полицейские оформили это как осмотр, но протоколы изъятия составили, — говорит Письменков. По его словам, они искали квадрокоптер (вчера дрон был замечен над территорией завода ВСМПО-Ависма — прим. ред.), однако у журналиста его никогда не было.
Полицейские заставили распаролить ноутбук и скачали у меня папку с рабочими материалами по Салде. Там расшифровки бесед с парой героев и черновик текста. Ничего незаконного, но я героя одного так подставил, мне очень стыдно теперь от этого,
— сказал журналист
Мстислав Письменков сказал, что начальник местной полиции интересовался, не про «Силарус» ли он готовит материал (компания омского олигарха Михаила Сутягинского, намеревающаяся построить в Салде кремниевый завод — прим. ред.).
Начальник местной полиции задаёт вопрос: Вы там ещё про одно производство спрашивали в титановой долине, кремниевое. — Говорю, да это мне и не интересно особо, но спрашивал, рассказывали. После чего он такой: «Так вот какие ваши настоящие намерения!».
Письменков, по его словам, готовит материал о жизни Верхней Салды и её градообразующего предприятия ВСМПО-Ависма после введения санкций (до февраля 2022 года завод был основным поставщиком для американского Boeing), кремниевый завод не является основным объектом его расследования.
При этом подавать жалобу на незаконные действия полицейских Письменков не намерен.
Я кучу пустых бланков подписал. Надеюсь, что всё закончится благополучно. Имён их даже не запомнил, ничего не запомнил. Если честно, просто хочется эту историю забыть и всё,
— сказал Письменков
Мстислав в разговоре с «Вечерними ведомостями» сообщил, что материал о Верхней Салде в любом случае будет закончен – он планирует завершить его написание к выходным. Для какого издания он пишет, Письменков пока информацию не раскрывает.
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