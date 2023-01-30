Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Салде задержали журналиста из Тюмени Мстислава Письменкова. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил екатеринбургский журналист Иван Жилин.В ГУ МВД по Свердловской области не смогли дать оперативный комментарий по поводу причин задержания журналиста.Ранее Мстислав Письменков работал в издании Znak.com, приостановившем свою работу с 4 марта 2022 года. Сейчас журналист готовил для другого издания материал о жизни города, где располагается известный титановый завод ВСПО-АВИСМА.