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В Верхней Салде задержали журналиста из Тюмени
Общество
Фото: соцсети Мстислава Письменкова
В Верхней Салде задержали журналиста из Тюмени Мстислава Письменкова. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил екатеринбургский журналист Иван Жилин.
В ГУ МВД по Свердловской области не смогли дать оперативный комментарий по поводу причин задержания журналиста.
Ранее Мстислав Письменков работал в издании Znak.com, приостановившем свою работу с 4 марта 2022 года. Сейчас журналист готовил для другого издания материал о жизни города, где располагается известный титановый завод ВСПО-АВИСМА.
В ГУ МВД по Свердловской области не смогли дать оперативный комментарий по поводу причин задержания журналиста.
Ранее Мстислав Письменков работал в издании Znak.com, приостановившем свою работу с 4 марта 2022 года. Сейчас журналист готовил для другого издания материал о жизни города, где располагается известный титановый завод ВСПО-АВИСМА.
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