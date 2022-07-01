В уральской столице стартовал фестиваль уличного искусства «STENOGRAFFIA»

«Если в галереях искусство могут увидеть 100-200 человек, то искусство, появляющееся на улицах города, могут увидеть тысячи», – сказал в ходе прошедшей пресс-конференции в «Интерфаксе» художник и дизайнер, куратор профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна в НИУ ВШЭ Андрей Люблинский.

Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости

Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости

Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости

Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости

Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости

Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости

Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости

Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости

Юлия Медведева © Вечерние ведомости