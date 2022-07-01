В уральской столице стартовал фестиваль уличного искусства «STENOGRAFFIA»
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера в Екатеринбурге стартовал фестиваль уличного искусства «STENOGRAFFIA», который проводится в уральской столице в 13 раз. В рамках этого мероприятия художники из разных городов России, а также из Сербии и Казахстана, заполнят уличное пространство города новыми арт-объектами. Работать над ними будут 20 иллюстраторов. В этом году планируется реализовать около 30 проектов.
Помимо этого, в рамках фестиваля буду реализованы и другие проекты. Так совместными усилиями сервиса «Яндекс Карты» и «STENOGRAFFIA» в Екатеринбурге вчера начали обновлять маршрут — фиолетовую линию, которая объединит работы участников фестиваля за разные годы. В этом году количество арт-объектов на линии увеличится с 29 до 40. Протяженность обновлённой линии составит примерно 10 км, прогулка по ней займет около четырех часов.
Прежде чем художники приступят к работе, пространство, выделенное для новых арт-объектов, подготавливают специалисты. Они убирают неровности, чтобы наносить рисунок было удобней. Эту процедуру начала проходить стена лицея 173 на Народной воли, 21. На неё перенесет свой эскиз художник Кирилл Бородин из Санкт-Петербурга. Он планирует изобразить на стене образовательного учреждения свой автопортрет с гусем.
Активная подготовка проходит и у дома №29б на Сибирском тракте. С двух сторон двухэтажного жилого здания появятся красивые сервизы. Их будет рисовать автор из Казахстана Станислав Алерт.
Сейчас у него есть четыре варианта, два из которых он выберет для заполнения городского пространства города.
У дома на Малышева, 74 со стороны улицы Белинского, только вчера приступили к работе. Чёрную будку, расположенную возле дороги, украсят мозаичным панно – арт-объект, выполненный в такой технике, впервые появится на городских поверхностях Екатеринбурга в рамках фестиваля.
Его автор Светлана Растебина из Москвы вдохновлялась символами Екатеринбурга, которые теперь появятся в центре города. По её словам, главная особенность мозаики в долговечности. «Сделав объект в мозаике мы получаем работу, которая практически не требует реставрации и очень удобна для городской поверхности», – объяснила Растебина.
А где-то работа идёт уже несколько дней. Художник Дмитрий Ламонов из Москвы почти закончил преображение огромных металлических бочек в районе Синие Камни.
Создавая рисунок, он вдохновлялся русскими традиционными орнаментами и узорами, которые теперь он визуализирует через призму цифрового мира.
«Если в галереях искусство могут увидеть 100-200 человек, то искусство, появляющееся на улицах города, могут увидеть тысячи», – сказал в ходе прошедшей пресс-конференции в «Интерфаксе» художник и дизайнер, куратор профиля «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна в НИУ ВШЭ Андрей Люблинский.
Помимо этого, в рамках фестиваля буду реализованы и другие проекты. Так совместными усилиями сервиса «Яндекс Карты» и «STENOGRAFFIA» в Екатеринбурге вчера начали обновлять маршрут — фиолетовую линию, которая объединит работы участников фестиваля за разные годы. В этом году количество арт-объектов на линии увеличится с 29 до 40. Протяженность обновлённой линии составит примерно 10 км, прогулка по ней займет около четырех часов.
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прежде чем художники приступят к работе, пространство, выделенное для новых арт-объектов, подготавливают специалисты. Они убирают неровности, чтобы наносить рисунок было удобней. Эту процедуру начала проходить стена лицея 173 на Народной воли, 21. На неё перенесет свой эскиз художник Кирилл Бородин из Санкт-Петербурга. Он планирует изобразить на стене образовательного учреждения свой автопортрет с гусем.
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Активная подготовка проходит и у дома №29б на Сибирском тракте. С двух сторон двухэтажного жилого здания появятся красивые сервизы. Их будет рисовать автор из Казахстана Станислав Алерт.
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сейчас у него есть четыре варианта, два из которых он выберет для заполнения городского пространства города.
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
У дома на Малышева, 74 со стороны улицы Белинского, только вчера приступили к работе. Чёрную будку, расположенную возле дороги, украсят мозаичным панно – арт-объект, выполненный в такой технике, впервые появится на городских поверхностях Екатеринбурга в рамках фестиваля.
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Его автор Светлана Растебина из Москвы вдохновлялась символами Екатеринбурга, которые теперь появятся в центре города. По её словам, главная особенность мозаики в долговечности. «Сделав объект в мозаике мы получаем работу, которая практически не требует реставрации и очень удобна для городской поверхности», – объяснила Растебина.
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
А где-то работа идёт уже несколько дней. Художник Дмитрий Ламонов из Москвы почти закончил преображение огромных металлических бочек в районе Синие Камни.
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Создавая рисунок, он вдохновлялся русскими традиционными орнаментами и узорами, которые теперь он визуализирует через призму цифрового мира.
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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