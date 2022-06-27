В рамках STENOGRAFFIA в Екатеринбурге обновляют фиолетовую линию

– Мы решили эту линию обновить и сделать ее трёхмерной, то есть в этом году она будет идти над плоскостью земли, и в двух точках эта линия будет превращаться в зоны отдыха. Она как бы поднимется над землей и будет образовывать малые архитектурные формы: скамейки, лестницы, качели. Они будут сделаны из металла и дерева и покрашены в один цвет с линий. Одна из таких точек будет в районе бизнес-центра «Рубин», а вторая недалеко от Театра юного зрителя, – рассказала корреспонденту «Вечерних ведомостей» руководитель коммуникационных проектов Яндекс Карт Анастасия Маркитан.

Юлия Медведева, фото автора © Вечерние ведомости