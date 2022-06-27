В рамках STENOGRAFFIA в Екатеринбурге обновляют фиолетовую линию
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге стартовал фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA. В рамках фестиваля началось обновление фиолетовой линии – маршрута, которые объединяет арт-объекты, сделанные в разные годы.
Туристический маршрут в Екатеринбурге обновляется совместными усилиями сервиса «Яндекс Карты» и командой STENOGRAFFIA. В этом году количество арт-объектов на фиолетовой линии увеличится с 29 до 40. На некоторых участках планируется создать зоны отдыха с качелями и скамейками – они станут 3D частью линии, которая будет подниматься над землей.
Кроме того, в разных точках разместят стелы фиолетового цвета, на которых появятся QR-коды. Через них можно будет найти информацию о работах, которые не вошли в маршрут.
Напомним, что новый городской маршрут – фиолетовая линия, объединяющая все работы фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA – заработала еще в сентябре 2020 года.
Туристический маршрут в Екатеринбурге обновляется совместными усилиями сервиса «Яндекс Карты» и командой STENOGRAFFIA. В этом году количество арт-объектов на фиолетовой линии увеличится с 29 до 40. На некоторых участках планируется создать зоны отдыха с качелями и скамейками – они станут 3D частью линии, которая будет подниматься над землей.
Кроме того, в разных точках разместят стелы фиолетового цвета, на которых появятся QR-коды. Через них можно будет найти информацию о работах, которые не вошли в маршрут.
– Мы решили эту линию обновить и сделать ее трёхмерной, то есть в этом году она будет идти над плоскостью земли, и в двух точках эта линия будет превращаться в зоны отдыха. Она как бы поднимется над землей и будет образовывать малые архитектурные формы: скамейки, лестницы, качели. Они будут сделаны из металла и дерева и покрашены в один цвет с линий. Одна из таких точек будет в районе бизнес-центра «Рубин», а вторая недалеко от Театра юного зрителя, – рассказала корреспонденту «Вечерних ведомостей» руководитель коммуникационных проектов Яндекс Карт Анастасия Маркитан.
Напомним, что новый городской маршрут – фиолетовая линия, объединяющая все работы фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA – заработала еще в сентябре 2020 года.
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