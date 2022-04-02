Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк
Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга и Минприроды Свердловской области часто повторяют, что Екатеринбург окружён поясом из лесопарков – эти парки на бумаге отнесены к особо охраняемым природным территориям (ООПТ), на словах постоянно подчёркивается их ценность для биоразнообразия и чистоты воздуха в Екатеринбурге. Однако отношение на практике к этим ценным природным территориям далеко не всегда соответствует тому, что мы имеем на бумаге.
Ранее мы писали, как Шувакишский лесной парк урезали в размерах, ссылаясь на то, что часть территории парка оказалась занята свалкой. При том, что данная несанкционированная свалка возникла и разрасталась при попустительстве государственных органов, а тех, кто на ней наживался, до сих пор не наказали – расследование уголовного дела застряло в недрах известного с не самой лучшей стороны 15-го отдела полиции. Московский лесопарк, защищающий Екатеринбург с западной стороны от выбросов предприятий Ревды и Первоуральска, горожанам приходится регулярно защищать от вырубки — областное правительство в 2019 году уже вывело более 50 га парка из состава ООПТ ради строительства биатлонного центра депутата-единоросса Антона Шипулина, и теперь, вместо Минприроды, горожане сами вынуждены доказывать, что на этой территории проживают краснокнижные животные и растения. Ну а попытка снять охранный статус с участка Шарташского лесопарка для строительства терм «Баден-Баден» и вовсе прогремела на весь город – только вмешательство экологов-общественников, организовавших независимую экспертизу, помогло это предотвратить.
«Вечерние ведомости» решили изучить, что происходит с другими «лёгкими города» – может, и в остальных лесопарках Екатеринбурга происходят незаконные вещи, просто общественность об этом не знает? И, забегая вперёд, скажем, что первый же попавший под наш взор лесопарк вызвал серьёзные вопросы по его содержанию. Подробности — в материале veved.ru.
Нижне-Исетский лесопарк расположен на территории Чкаловского района Екатеринбурга и является частью «каскада» лесопарков между Полевским и Челябинским трактами – с севера к нему прилегает Уктусский лесопарк, с юга, через сухоречье Попов Лог – Южный лесопарк. Все эти три лесопарка являются особо охраняемыми природными территориями и относятся к Уктусскому лесничеству.
Нижне-Исетский лесопарк разделён примерно пополам дорогой – вдоль неё расположен посёлок Рудный и промплощадка бывшего Елизаветинского опытного завода.
Нижне-Исетский лесопарк примечателен тем, что до недавнего времени там находилась наивысшая точка Екатеринбурга – гора Татищева высотой 385,2 метра (после расширения территории города до границ муниципального образования наивысшей точкой стала гора Пшеничная рядом с Северкой).
Основу лесопарка составляет естественный лес, над сохранением которого работало не одно поколение лесников Свердловской области. Лес представлен в основном берёзовой рощей с примесью сосны, имеются каменные выступы и старинные разрезы. В лесопарке расположены четыре водоёма.
В Нижне-Исетском лесопарке произрастает занесённый в Красную книгу России венерин башмачок. Кроме того, там растут редкие растения наперстянка крупноцветковая, лилия волосистая, гнездовка настоящая, любка двулистная. В парке также можно увидеть неясыть длиннохвостую – краснокнижную сову.
Площадь территории Нижне-Исетского лесопарка составляет 1588,1 гектаров. Это 13% от суммарной площади всех лесопарков города. За последние годы она несколько сократилась с 1615 гектаров – в 2007 году вывели участок площадью 2,26 гектара, в 2012 году ещё один участок – площадью 24,6 гектара. В качестве причины лишения этого участка охранного статуса областное правительство указало «утрату им природоохранного, рекреационного, эстетического и оздоровительного значения».
Вышеупомянутый участок площадью 24,6 гектара был выведен в 2012 году из ООПТ неспроста – на нём располагается карьер, с виду больше напоминающий сейчас свалку. Причём, судя по спутниковым снимкам, карьер там образовался задолго до 2012 года – в конце 2000-х. А лес на нём был вырублен ещё лет на 10 раньше.
То есть произошло «узаконивание» вырубки леса и уже де-факто существовавшего карьера. Почему на особо охраняемой природной территории подчистую вырубили лес? Почему вместо лесовосстановительных работ Минприроды предпочло просто вычеркнуть этот участок из парка? – можно было бы задаться этими вопросами и удивиться. Но, если взглянуть на происходящее с другими лесопарками – теми же Шарташским и Шувакишским – удивительного здесь ничего нет: эта «схема» используется не в первый раз, и спокойно «прокатывает» при условии отсутствия общественного внимания. Варианта провести лесовосстановительные работы для чиновников будто бы не существует. Легче всего сказать, что участок «утратил своё природоохранное значение» и исключить его из лесопарка. А почему утратил и по чьей вине – это как бы уже и не важно.
Работы на данном карьере неоднократно вызывали беспокойство местных жителей (рядом располагается коттеджный посёлок и ряд садовых товариществ) – люди жаловались на вырубку леса, шум по ночам и складирование мусора.
Летом 2019 года на карьере прошло выездное заседание общественной палаты Екатеринбурга с участием депутатов городской думы и ряда чиновников. Они увидели на месте горы мусора и заподозрили пользователя карьера в нелицензионной добыче природных ресурсов. Карьер разросся и вышел за пределы уже выведенного из ООПТ участка, начав захватывать очередную территорию лесопарка. Кроме того, не был должным образом организован проезд к карьеру – своротка с дороги по сути была проложена через лес нелегально (что неудивительно, учитывая, что сам карьер возник в то время, когда никакой дороги в лесном массиве не должно было быть).
Были направлены запросы и жалобы в различные инстанции. После этого визита депутатов и общественников работы на карьере остановились.
По словам собеседника «Вечерних ведомостей», знакомого с проблемой, из этого карьера брали песок и щебень для своих строек в том числе подрядчики известных застройщиков Екатеринбурга. А недропользователь умудрялся заработать на этом участке трижды – на вырубке леса, на добыче песка и щебня, а затем ещё и на «рекультивации» (по факту – засыпке отработанных разрезов мусором).
Такие действия влекут за собой целую череду негативных последствий – во-первых, добываемые с нарушением закона нерудные стройматериалы зачастую не соответствуют стандартам, что отражается на качестве возводящихся с их использованием строительных объектов. Во-вторых, наносится ущерб окружающей среде – вредные вещества, выделяющиеся из мусора, сваливаемого в карьеры, беспрепятственно проникают в почву, а затем и в грунтовые воды.
После обращений депутата Александра Колесникова была начата проверка на наличие в действиях пользователя карьера состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража), а ГИБДД запретило движение по нелегальной дороге к карьеру. Природоохранная прокуратура в свою очередь вынесла обладателю лицензии на разработку карьера, ООО «Стройкомплекс», предостережение.
Простой карьера продлился около двух лет – осенью 2021 года работы возобновились. За это время произошли интересные изменения – во-первых, по какой-то причине сменился обладатель лицензии на пользование недрами: вместо ООО «Стройкомплекс» им стало ООО «Рудный». Организации явно аффилированные между собой, потому как директором их числится один и тот же человек — Елена Тагильцева. Президент фонда «Зелёный Урал» Никита Соловьёв в беседе с «Вечерними ведомостями» предположил, что у «Стройкомплекса» могли иметься нарушения в деятельности, поскольку лицензию переоформить не так-то просто.
Впрочем, не всегда обладатель лицензии является главным бенефициаром деятельности предприятия. Во время визита общественной палаты в 2019 году больше всех «защищал» деятельность карьера Михаил Трапезников, представившийся руководителем по строительству ООО «Урал-Транс». С этим же ООО у «Стройкомплекса» был заключён договор подряда (копия имеется в распоряжении veved.ru), по которому «Урал-Трансу» оплачивались работы по рекультивации, вывозу пород и уборке мусора.
Помимо смены владельца лицензии произошло другое важное изменение – весной 2021 года из состава ООПТ «Нижне-Исетский лесной парк» был выведен ещё один участок, который позволил узаконить теперь не только карьер, но и дорогу к нему.
Правда, площадь лесопарка в результате этих манипуляций формально не уменьшилась, поскольку в качестве компенсационного в состав ООПТ был включён сопоставимый по площади участок на территории карьера. В итоге получилось, что эту «компенсационную» часть сначала в 2012 году лишили статуса ООПТ «ввиду утраты им природоохранного, рекреационного, эстетического и оздоровительного значения», а в 2021 году включили обратно, видимо, подразумевая, что это природоохранное значение восстановилось. Только вот на деле так вряд ли что-то восстановилось – самые настоящие отвалы породы и мусора за эти 10 лет появились не только в непосредственной близости от «восстановившегося» участка, но и на нём самом, что хорошо видно даже по спутниковым картам.
Но это не стало препятствием для чиновников произвести такую вот компенсацию выведенного участка ООПТ. А администрация Екатеринбурга будто даже спешила поскорее узаконить эту замену – между постановлением о проведении общественных обсуждений по материалам обоснования изменения границ ООПТ и самими обсуждениями прошёл всего 21 день, хотя, согласно установленному порядку, оповещать о грядущих обсуждениях должны не позднее, чем за 30 дней. На это нарушение обращало внимание издание ПравдаУрФО, однако это не помешало обсуждениям состояться. Как не помешала им состояться и ошибка в вышеупомянутом постановлении – заказчиком там значилось ООО «Уральская лесоустроительная компания», а в качестве его ИНН указан ИНН физического лица 667409798386 (Шардаков Алексей Николаевич). Что ещё больше наводит на мысли, что решения принимались в спешке.
Так или иначе, «размен» был произведён, в сентябре 2021 года на карьере возобновились работы, а минувшей зимой, по словам Никиты Соловьёва, там выгрузились несколько грузовиков с мусором. Сейчас жители окрестных домов ожидают с началом строительного сезона новых проблем от карьера.
К слову, согласно действующим Правилам землепользования и застройки, участок под карьером до сих пор относится к зоне отдыха населения «Р-1». Здесь городские власти почему-то ничего менять не спешат, и на бумаге он до сих пор пополняет фонд зелёных городских территорий. Такая вот рекреация в окружении самосвалов и мусора.
В другом конце Нижне-Исетского лесопарка – ближе к Челябинскому тракту – тоже сложилась интересная ситуация. Здесь территория леса оказалась отрезана неизвестно кем установленным 300-метровым забором.
Огороженный участок находится в северо-восточной части лесного массива, недалеко от улицы Павла Зыкова. Примечательно, что в Генплане это единая лесопарковая зона, а вот в ПЗЗ участок на северо-востоке парка по какой-то причине выделен в отдельную зону (ЗГЛ – зона городских лесов) и не входит сейчас в ООПТ «Нижне-Исетский лесной парк».
Но забор даже близко не совпадает ни с границами расположенных здесь земельных участков, ни даже с границами территориальных зон, что даёт основания полагать о незаконности его возведения.
Другим свидетельством того, что забор может быть нелегальным, является его заход на территорию кадастрового квартала 66:41:0508059, относящегося к городским лесам. На эту территорию распространяются ограничения, установленные пп. 5 части 2 статьи 116 Лесного кодекса РФ, в соответствии с которым в городских лесах запрещается строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений.
Признаком того, что забор можно отнести к объектам капитального строительства, является то, что он представляет собой сооружение из столбов и перекрытий различных материалов, в том числе бетонных блоков, вероятно часть опор имеет бетонные основания, что является признаком объекта капитального строительства.
Несмотря на то что забор не заходит на территорию ООПТ «Нижне-Исетский лесной парк», лес, который оказался им огорожен от общего доступа, является природным продолжением лесопарка, что отражено в заключении кадастрового инженера, проводившего исследование местности.
Таким образом, часть природного леса по непонятным причинам оказалась внутри чьей-то огороженной территории, и что с ней планируют сделать, остаётся только гадать. Судя по характеру построек за забором, там располагаются какие-то производства и дорогие частные дома.
Может, городской администрации, а также областным Минприроды и МУГИСО стоит обратить внимание на самовольную постройку, а то, того и гляди, за ней окажется очередной карьер или свалка, или просто на ней безвозвратно будет вырублен лес, за утрату которого опять никто не ответит?
И, ко всему прочему, данный забор ещё и ограничивает свободный доступ жителей близлежащего жилого района к казалось бы общедоступной природной территории.
«Вечерние ведомости» направили запросы в соответствующие органы власти, чтобы узнать, на каких основаниях в лесу был установлен этот забор. Также запросы направлены с целью выяснить, соответствует ли на данный момент природоохранному законодательству деятельность карьеры в западной части лесопарка.
Ранее мы писали, как Шувакишский лесной парк урезали в размерах, ссылаясь на то, что часть территории парка оказалась занята свалкой. При том, что данная несанкционированная свалка возникла и разрасталась при попустительстве государственных органов, а тех, кто на ней наживался, до сих пор не наказали – расследование уголовного дела застряло в недрах известного с не самой лучшей стороны 15-го отдела полиции. Московский лесопарк, защищающий Екатеринбург с западной стороны от выбросов предприятий Ревды и Первоуральска, горожанам приходится регулярно защищать от вырубки — областное правительство в 2019 году уже вывело более 50 га парка из состава ООПТ ради строительства биатлонного центра депутата-единоросса Антона Шипулина, и теперь, вместо Минприроды, горожане сами вынуждены доказывать, что на этой территории проживают краснокнижные животные и растения. Ну а попытка снять охранный статус с участка Шарташского лесопарка для строительства терм «Баден-Баден» и вовсе прогремела на весь город – только вмешательство экологов-общественников, организовавших независимую экспертизу, помогло это предотвратить.
«Вечерние ведомости» решили изучить, что происходит с другими «лёгкими города» – может, и в остальных лесопарках Екатеринбурга происходят незаконные вещи, просто общественность об этом не знает? И, забегая вперёд, скажем, что первый же попавший под наш взор лесопарк вызвал серьёзные вопросы по его содержанию. Подробности — в материале veved.ru.
Ценность Нижне-Исетского лесопарка
Нижне-Исетский лесопарк расположен на территории Чкаловского района Екатеринбурга и является частью «каскада» лесопарков между Полевским и Челябинским трактами – с севера к нему прилегает Уктусский лесопарк, с юга, через сухоречье Попов Лог – Южный лесопарк. Все эти три лесопарка являются особо охраняемыми природными территориями и относятся к Уктусскому лесничеству.
Карта ООПТ южной части Екатеринбурга
Нижне-Исетский лесопарк разделён примерно пополам дорогой – вдоль неё расположен посёлок Рудный и промплощадка бывшего Елизаветинского опытного завода.
Нижне-Исетский лесопарк примечателен тем, что до недавнего времени там находилась наивысшая точка Екатеринбурга – гора Татищева высотой 385,2 метра (после расширения территории города до границ муниципального образования наивысшей точкой стала гора Пшеничная рядом с Северкой).
Основу лесопарка составляет естественный лес, над сохранением которого работало не одно поколение лесников Свердловской области. Лес представлен в основном берёзовой рощей с примесью сосны, имеются каменные выступы и старинные разрезы. В лесопарке расположены четыре водоёма.
Наперстянка крупноцветковая, лилия волосистая и неясыть длиннохвостая в Нижне-Исетском лесопарке. Фото: Елена Кольцова.
В Нижне-Исетском лесопарке произрастает занесённый в Красную книгу России венерин башмачок. Кроме того, там растут редкие растения наперстянка крупноцветковая, лилия волосистая, гнездовка настоящая, любка двулистная. В парке также можно увидеть неясыть длиннохвостую – краснокнижную сову.
Площадь территории Нижне-Исетского лесопарка составляет 1588,1 гектаров. Это 13% от суммарной площади всех лесопарков города. За последние годы она несколько сократилась с 1615 гектаров – в 2007 году вывели участок площадью 2,26 гектара, в 2012 году ещё один участок – площадью 24,6 гектара. В качестве причины лишения этого участка охранного статуса областное правительство указало «утрату им природоохранного, рекреационного, эстетического и оздоровительного значения».
Легализация незаконной рубки?
Вышеупомянутый участок площадью 24,6 гектара был выведен в 2012 году из ООПТ неспроста – на нём располагается карьер, с виду больше напоминающий сейчас свалку. Причём, судя по спутниковым снимкам, карьер там образовался задолго до 2012 года – в конце 2000-х. А лес на нём был вырублен ещё лет на 10 раньше.
То есть произошло «узаконивание» вырубки леса и уже де-факто существовавшего карьера. Почему на особо охраняемой природной территории подчистую вырубили лес? Почему вместо лесовосстановительных работ Минприроды предпочло просто вычеркнуть этот участок из парка? – можно было бы задаться этими вопросами и удивиться. Но, если взглянуть на происходящее с другими лесопарками – теми же Шарташским и Шувакишским – удивительного здесь ничего нет: эта «схема» используется не в первый раз, и спокойно «прокатывает» при условии отсутствия общественного внимания. Варианта провести лесовосстановительные работы для чиновников будто бы не существует. Легче всего сказать, что участок «утратил своё природоохранное значение» и исключить его из лесопарка. А почему утратил и по чьей вине – это как бы уже и не важно.
Участок на западе Нижне-Исетского лесопарка в 2006 (слева) и 2010 (справа) годах. В обоих случаях это ещё была особо охраняемая природная территория, что, тем не менее, не помешало вырубить лес и организовать карьер.
Работы на данном карьере неоднократно вызывали беспокойство местных жителей (рядом располагается коттеджный посёлок и ряд садовых товариществ) – люди жаловались на вырубку леса, шум по ночам и складирование мусора.
Летом 2019 года на карьере прошло выездное заседание общественной палаты Екатеринбурга с участием депутатов городской думы и ряда чиновников. Они увидели на месте горы мусора и заподозрили пользователя карьера в нелицензионной добыче природных ресурсов. Карьер разросся и вышел за пределы уже выведенного из ООПТ участка, начав захватывать очередную территорию лесопарка. Кроме того, не был должным образом организован проезд к карьеру – своротка с дороги по сути была проложена через лес нелегально (что неудивительно, учитывая, что сам карьер возник в то время, когда никакой дороги в лесном массиве не должно было быть).
Были направлены запросы и жалобы в различные инстанции. После этого визита депутатов и общественников работы на карьере остановились.
Визит депутатов и общественников на карьер в июле 2019 года. Фото предоставлено Александром Смолиным
По словам собеседника «Вечерних ведомостей», знакомого с проблемой, из этого карьера брали песок и щебень для своих строек в том числе подрядчики известных застройщиков Екатеринбурга. А недропользователь умудрялся заработать на этом участке трижды – на вырубке леса, на добыче песка и щебня, а затем ещё и на «рекультивации» (по факту – засыпке отработанных разрезов мусором).
Такие действия влекут за собой целую череду негативных последствий – во-первых, добываемые с нарушением закона нерудные стройматериалы зачастую не соответствуют стандартам, что отражается на качестве возводящихся с их использованием строительных объектов. Во-вторых, наносится ущерб окружающей среде – вредные вещества, выделяющиеся из мусора, сваливаемого в карьеры, беспрепятственно проникают в почву, а затем и в грунтовые воды.
После обращений депутата Александра Колесникова была начата проверка на наличие в действиях пользователя карьера состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража), а ГИБДД запретило движение по нелегальной дороге к карьеру. Природоохранная прокуратура в свою очередь вынесла обладателю лицензии на разработку карьера, ООО «Стройкомплекс», предостережение.
А лесопарк всё продолжает уменьшаться
Простой карьера продлился около двух лет – осенью 2021 года работы возобновились. За это время произошли интересные изменения – во-первых, по какой-то причине сменился обладатель лицензии на пользование недрами: вместо ООО «Стройкомплекс» им стало ООО «Рудный». Организации явно аффилированные между собой, потому как директором их числится один и тот же человек — Елена Тагильцева. Президент фонда «Зелёный Урал» Никита Соловьёв в беседе с «Вечерними ведомостями» предположил, что у «Стройкомплекса» могли иметься нарушения в деятельности, поскольку лицензию переоформить не так-то просто.
Впрочем, не всегда обладатель лицензии является главным бенефициаром деятельности предприятия. Во время визита общественной палаты в 2019 году больше всех «защищал» деятельность карьера Михаил Трапезников, представившийся руководителем по строительству ООО «Урал-Транс». С этим же ООО у «Стройкомплекса» был заключён договор подряда (копия имеется в распоряжении veved.ru), по которому «Урал-Трансу» оплачивались работы по рекультивации, вывозу пород и уборке мусора.
Помимо смены владельца лицензии произошло другое важное изменение – весной 2021 года из состава ООПТ «Нижне-Исетский лесной парк» был выведен ещё один участок, который позволил узаконить теперь не только карьер, но и дорогу к нему.
Исключённый из состава ООПТ участок (выделен снизу) и компенсационный участок на территории карьера (сверху)
Правда, площадь лесопарка в результате этих манипуляций формально не уменьшилась, поскольку в качестве компенсационного в состав ООПТ был включён сопоставимый по площади участок на территории карьера. В итоге получилось, что эту «компенсационную» часть сначала в 2012 году лишили статуса ООПТ «ввиду утраты им природоохранного, рекреационного, эстетического и оздоровительного значения», а в 2021 году включили обратно, видимо, подразумевая, что это природоохранное значение восстановилось. Только вот на деле так вряд ли что-то восстановилось – самые настоящие отвалы породы и мусора за эти 10 лет появились не только в непосредственной близости от «восстановившегося» участка, но и на нём самом, что хорошо видно даже по спутниковым картам.
Но это не стало препятствием для чиновников произвести такую вот компенсацию выведенного участка ООПТ. А администрация Екатеринбурга будто даже спешила поскорее узаконить эту замену – между постановлением о проведении общественных обсуждений по материалам обоснования изменения границ ООПТ и самими обсуждениями прошёл всего 21 день, хотя, согласно установленному порядку, оповещать о грядущих обсуждениях должны не позднее, чем за 30 дней. На это нарушение обращало внимание издание ПравдаУрФО, однако это не помешало обсуждениям состояться. Как не помешала им состояться и ошибка в вышеупомянутом постановлении – заказчиком там значилось ООО «Уральская лесоустроительная компания», а в качестве его ИНН указан ИНН физического лица 667409798386 (Шардаков Алексей Николаевич). Что ещё больше наводит на мысли, что решения принимались в спешке.
Так или иначе, «размен» был произведён, в сентябре 2021 года на карьере возобновились работы, а минувшей зимой, по словам Никиты Соловьёва, там выгрузились несколько грузовиков с мусором. Сейчас жители окрестных домов ожидают с началом строительного сезона новых проблем от карьера.
К слову, согласно действующим Правилам землепользования и застройки, участок под карьером до сих пор относится к зоне отдыха населения «Р-1». Здесь городские власти почему-то ничего менять не спешат, и на бумаге он до сих пор пополняет фонд зелёных городских территорий. Такая вот рекреация в окружении самосвалов и мусора.
Территориальное зонирование, согласно актуальным ПЗЗ Екатеринбурга
Отрезали часть леса забором, перекрыв вход в лесопарк
В другом конце Нижне-Исетского лесопарка – ближе к Челябинскому тракту – тоже сложилась интересная ситуация. Здесь территория леса оказалась отрезана неизвестно кем установленным 300-метровым забором.
Схема прохождения забора через земельные участки с указанием кадастровых номеров.
Огороженный участок находится в северо-восточной части лесного массива, недалеко от улицы Павла Зыкова. Примечательно, что в Генплане это единая лесопарковая зона, а вот в ПЗЗ участок на северо-востоке парка по какой-то причине выделен в отдельную зону (ЗГЛ – зона городских лесов) и не входит сейчас в ООПТ «Нижне-Исетский лесной парк».
Но забор даже близко не совпадает ни с границами расположенных здесь земельных участков, ни даже с границами территориальных зон, что даёт основания полагать о незаконности его возведения.
Согласно ПЗЗ, в месте прохождения забора имеются три территориальные зоны: салатовая — Ж-2 (малоэтажная жилая застройка), зелёная — ЗГЛ (Зона городских лесов) и коричневая — СО-3 (Зона иных объектов специального назначения). Как видно, часть леса отнесена к зоне застройки.
Другим свидетельством того, что забор может быть нелегальным, является его заход на территорию кадастрового квартала 66:41:0508059, относящегося к городским лесам. На эту территорию распространяются ограничения, установленные пп. 5 части 2 статьи 116 Лесного кодекса РФ, в соответствии с которым в городских лесах запрещается строительство объектов капитального строительства, за исключением велосипедных и беговых дорожек и гидротехнических сооружений.
Признаком того, что забор можно отнести к объектам капитального строительства, является то, что он представляет собой сооружение из столбов и перекрытий различных материалов, в том числе бетонных блоков, вероятно часть опор имеет бетонные основания, что является признаком объекта капитального строительства.
Помимо забора территория местами ещё и ограждена колючей проволокой.
Несмотря на то что забор не заходит на территорию ООПТ «Нижне-Исетский лесной парк», лес, который оказался им огорожен от общего доступа, является природным продолжением лесопарка, что отражено в заключении кадастрового инженера, проводившего исследование местности.
Фрагмент заключения кадастрового инженера.
Таким образом, часть природного леса по непонятным причинам оказалась внутри чьей-то огороженной территории, и что с ней планируют сделать, остаётся только гадать. Судя по характеру построек за забором, там располагаются какие-то производства и дорогие частные дома.
Может, городской администрации, а также областным Минприроды и МУГИСО стоит обратить внимание на самовольную постройку, а то, того и гляди, за ней окажется очередной карьер или свалка, или просто на ней безвозвратно будет вырублен лес, за утрату которого опять никто не ответит?
И, ко всему прочему, данный забор ещё и ограничивает свободный доступ жителей близлежащего жилого района к казалось бы общедоступной природной территории.
«Вечерние ведомости» направили запросы в соответствующие органы власти, чтобы узнать, на каких основаниях в лесу был установлен этот забор. Также запросы направлены с целью выяснить, соответствует ли на данный момент природоохранному законодательству деятельность карьеры в западной части лесопарка.
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