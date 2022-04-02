Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Ценность Нижне-Исетского лесопарка

Карта ООПТ южной части Екатеринбурга

Наперстянка крупноцветковая, лилия волосистая и неясыть длиннохвостая в Нижне-Исетском лесопарке. Фото: Елена Кольцова.

Легализация незаконной рубки?

Участок на западе Нижне-Исетского лесопарка в 2006 (слева) и 2010 (справа) годах. В обоих случаях это ещё была особо охраняемая природная территория, что, тем не менее, не помешало вырубить лес и организовать карьер.

Визит депутатов и общественников на карьер в июле 2019 года. Фото предоставлено Александром Смолиным

А лесопарк всё продолжает уменьшаться

Исключённый из состава ООПТ участок (выделен снизу) и компенсационный участок на территории карьера (сверху)

Территориальное зонирование, согласно актуальным ПЗЗ Екатеринбурга

Отрезали часть леса забором, перекрыв вход в лесопарк

Схема прохождения забора через земельные участки с указанием кадастровых номеров.

Согласно ПЗЗ, в месте прохождения забора имеются три территориальные зоны: салатовая — Ж-2 (малоэтажная жилая застройка), зелёная — ЗГЛ (Зона городских лесов) и коричневая — СО-3 (Зона иных объектов специального назначения). Как видно, часть леса отнесена к зоне застройки.

Помимо забора территория местами ещё и ограждена колючей проволокой.

Фрагмент заключения кадастрового инженера.

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости