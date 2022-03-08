Кривые дорожки ректора Дорожкина

Екатеринбургские полицейские почти год не могут закончить проверки в отношении экс-ректора уральского вуза

09.01 Среда, 9 марта 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В последнее время жители Екатеринбурга часто жалуются на отделы полиции – правоохранители не всегда отвечают на обращения, жалобы, и даже заявления. С проблемой этой столкнулось, по многим данным, немало горожан, и длится это достаточно давно, однако только пару недель назад эту проблему опубличил депутат городской думы столицы Урала.

Мы узнали о нескольких таких историй, герои которых не могут получить ответы от полиции много месяцев. Первая наша серия посвящена высшему учебному заведению – РГППУ. Нам удалось выяснить крайне интересные факты. Так, уже почти год отдел полиции не дает ответ представителям вуза по двум достаточно серьёзным материалам.

О том, как получить премию в полмиллиона, получая оклад в 12 тысяч, как выбить звание «Ветеран труда» и почетные ведомственные грамоты за полгода работы, летать бизнес-классом и остаться работать в вузе даже после обнаружения финансовых нарушений федеральным министерством – в материале «Вечерних ведомостей».


Как получить премию в полмиллиона с окладом в 12 тысяч?


Видали мы, конечно, многое, но эта часть истории поразила и нас. В 2021 году в вузе поменялось руководство. Предыдущий ректор Евгений Дорожкин был освобождён от должности. Перед тем как произвести кадровые изменения, в октябре 2020 года в вуз приехала московская комиссия из федерального министерства просвещения.

Главной целью выездной проверки была ревизия финансово-хозяйственной деятельности РГППУ. И проверка выявила ряд нарушений. Одним из таких нарушений стало просто потрясающее своими масштабами выделение премий некоторым сотрудникам вуза.

Так, например, один сотрудник с окладом в чуть более 12 тысяч рублей мог получить единоразовую премию в размере полмиллиона и более! И если бы это был единичный случай, или если бы это были какие-то ученые, совершившие прорыв в науке или создавшие уникальные разработки, то все было бы объяснимо. Но такие премии выписывались, по сути, обычным сотрудникам.


Безусловно, такая щедрость не могла не шокировать представителей московской комиссии. И копия акта проверки была отправлена в Генеральную прокуратуру РФ. А уже после этого акт поступил и в полицию по месту «прописки» вуза – в отдел полиции №15 Орджоникидзевского района Екатеринбурга. И даже был зарегистрирован КУСП от 28 апреля 2021 года.

Интересно, что были и допматериалы к тому самому акту, они находились в районной Орджоникидзевской прокуратуре, и были оттуда, по нашим данным, также переданы в отдел полиции. На календаре уже 9 марта 2022 года, а ответа от полиции так и нет, как нет и каких-либо действий.

Но и это не самое поразительное – по нашей информации, заместитель прокурора Орджоникидзевского района выносил требование начальнику екатеринбургского УМВД из-за первых ответов полиции, которые, по мнению зампрокурора, были неполными.

Интересно, что при проверке московской комиссией было отмечено, что размер премий не может быть произвольным, ну то есть ректор все-таки не может выписывать премии по полмиллиона рядовым сотрудникам.

Тут важно еще понимать и следующее – бюджет РГППУ, в отличие от некоторых других вузов, больше чем на половину – даже, наверное, на две третьих – состоит из средств федерального бюджета. То есть деньги вуз пока сам еще достаточно не зарабатывает, по крайней мере такие, чтобы выписывать премии по полмиллиона и больше.

И проверка из Минпросвещения обнаружила, что по состоянию на октябрь 2020 года, расходы на административно-управленческий персонал в период 2019-2020 годов составляли аж более 40 % от всех расходов вуза.

Зато, судя по результатам проверки, деньги могли не доплачиваться преподавателям. По закону средства должны быть распределены так, чтобы у профессорско-преподавательского состава стабильно-высокий доход был в течение всего года, а не только благодаря премиям, которые могут выписать, а могут и нет.

При этом, судя по всему, локальные акты, которые регулировали бы оценку эффективности деятельности сотрудников, были разработаны только после проверки комиссии Минпросвещения.

Отдельно стоит подчеркнуть, что по результатам проверки, ошеломляющие премии в 400-600 тысяч рублей выплачивались как из средств, которые вуз заработал сам (но в этом случае премии доходили даже и до миллиона рублей), так и из средств федерального бюджета.

В общем, по сути, просто идеальная история для полицейских возбудиться, найти нарушения и получить похвалу (а может, и новую звезду на погонах), за то, что раскрыл, пусть и по материалам проверки Минпросвещения, неадекватные траты из государственной казны?

Но это, видимо, в мечтаниях об идеалах работы полицейских. По факту известно одно – вот уже почти год отдел полиции не может полноценно хотя бы ответить вузу о том, чем закончилась их проверка, и проводилась ли она вообще.


Госнаграды через злоупотребление должностными полномочиями?


Наверное, вы удивитесь, но в этом же отделе полиции мы обнаружили и еще одну историю, связанную с РГППУ. Оказывается, в 15-ом отделе вот уже почти год лежит еще один материал – заявление от руководства вуза с просьбой провести проверку по факту выдачи почетных грамот и наград, которым способствовал экс-ректор Дорожкин. Материал находится там с апреля 2021 года.

Одним из таких совершенно необъяснимых документов стали списки награжденных, в том числе серьезными государственными наградами, такими как присвоение звания «Ветеран Труда» (вручается губернатором Свердловской области).

Приказ губернатора Свердловской области о присвоении звания Ветерана труда

Согласно заявлению от университета, звание Ветеран труда, очевидно, за многолетнюю работу в вузе, присвоено однофамилице (или вероятной родственнице?) бывшего ректора Елене Дорожкиной.

Сама Дорожкина, по документам, между прочим, проработала в РГППУ – внимание – полгода: с апреля по октябрь 2016 года. Однако в наградном листе обозначено, что однофамилица экс-ректора Елена Дорожкина проработала в университете аж 10 лет, с 2006 года. Одним росчерком прибавить 10 лет к стажу!

Согласно открытым данным, в 2020 году, например, льготы для тех, кому присвоено звание «Ветеран труда» могли включать следующее:


Неплохо, да? И это за работу в вузе целых шесть месяцев!

Удивительно, что и рекомендация Ученого совета университета, о которой сказано в том же наградном листе, – фейковая. Не было такого решения Ученого совета – по крайней мере, таких документов в вузе не обнаружили. Да и саму награждаемую в университете фактически никто не видел, как и её трудовые подвиги. Тем не менее, приказ губернатора о присвоении госпоже Дорожкиной звания «Ветеран Труда» есть. За полгода-то работы – наветеранила, наверное.

Еще одна сомнительная история произошла и с ведомственными грамотами федерального Министерства образования и науки. Так, почетную грамоту от Минобра получила не только однофамилица (супруга?) г-на Дорожкина, но и некая Ольга Малышева.

Последняя, по некоторым данным, предположительно, является личным медиком экс-ректора Дорожкина. Она также была трудоустроена в университет официально, правда, всего на три месяца. А вот в наградном листе указано аж о целых 13,5 годах её добросовестной службы в стенах университета.

Причем, согласно ответу прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга, все застопорилось именно в отделе полиции.

Из ответа прокуратуры руководству РГППУ

Ни о каких возбуждённых делах или хотя бы развернутой информации от полицейских получено вузом не было. И это при том, что зампрокурора Орджоникидзевского района удовлетворил жалобу руководства вуза о волоките проверки, а в адрес начальника 15-го отдела полиции прокуратурой даже было вынесено соответствующее требование.

Неужели господин Дорожкин имеет такое влияние в полиции раз все что связано с его именем спускается на тормозах?

Из ответа нашему изданию от руководства РГППУ


В командировки – только с шиком!

Интересно, что бывший ректор не только льготы своим близким людям выкручивал из университета. Но и, согласно документам, оказавшихся у нас в руках, себе комфорт не против был создать.

Так, на деньги из бюджета РГППУ Дорожкин неоднократно летал бизнес-классом в командировки. И вправду, чего мелочиться, когда такие бюджеты в кармане – и это при том, что, повторимся, более 60 % бюджета вуза составляют именно государственные, бюджетные, деньги.

Интересно, что прокуратура из-за волокиты документов по историям с Дорожкиным дважды выносила требования полицейским. Неужто и правда у Дорожкина большие связи с руководством отдела полиции?

Впрочем, мы бы рекомендовали органам проверить, а были ли командировки? Неоднократно наши корреспонденты сталкивались с ситуациями, когда средства государственного учреждения шли по документам на командировку, а по факту – на поездки для личных целей.

Вот, например, командировочных на одну из поездок г-н Дорожкин выписал себе сто тысяч рублей, однако, вернувшись, принес в бухгалтерию еще один документ о том, что ему не хватило сотни тысяч рублей, и он еще и перерасходовал 32 тысячи своих кровных, и, очевидно, намеревался их в бухгалтерии вуза вернуть. Билет бизнес-классом стоимостью свыше 30 тысяч рублей для экс-ректора Дорожкина был нормой – и это при окладах преподавателей вуза в 12 тысяч рублей.

Но это, конечно, не может составить конкуренцию по значимости выплаченных премий сотрудникам вуза. Только по некоторым неполным данным, за последние два года ректорства Дорожкина несоизмеримые с окладами премии могли составить несколько десятков миллионов рублей.

Кстати, сам Евгений Дорожкин до сих пор является сотрудником РГППУ, сейчас он председатель диссертационного совета университета. На этой должности он, конечно, уже не может распоряжаться средствами университета, но продолжает писать жалобы на несправедливое увольнение во все инстанции, видимо, желая вернуться к «хлебному месту».…

P.S. О том, почему проверка затянулась так долго, и будут ли какие-то результаты, мы спросим в официальном запросе у руководства МВД по Свердловской области и надеемся не будем ожидать ответа целый год.

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Гузель Аиткулова, Алиса Левина © Вечерние ведомости
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