О чем молчат уральские медики

«А теперь на камеру!»

Иллюстрация: Юлия Медведева

«Вы обязаны» или «Я на вас заяву накатаю»

Иллюстрация: Юлия Медведева

«С какой целью он идет и показывает свою грязную рубашку, которая вся в крови и воняет?»

Иллюстрация: Юлия Медведева

«У вас ужасное обслуживание»

Иллюстрация: Юлия Медведева

«Зачем вы меня унижаете за то, что я встала лохматая или с сонными глазами?»

Иллюстрация: Юлия Медведева

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Конфликты у нас — это не редкость. Бывают на ровном месте, бывают и по делу. За все время работы, у меня сложилось впечатление, что медицине не доверяют. Часто от пациентов можно услышать «меня не лечат», «меня лечат неправильно», «я вот прочитал…», «мне сосед сказал…», «у меня подруга…», и на этой почве начинается конфликт.Человек подходит к медсестре и спрашивает: «Зачем мне назначили эти таблетки?». Начинаешь объяснять, и в ответ «Ой! Ваши врачи такие тупые!».Не сильно вдаваясь в подробности, скажу, что я беру смены на посту в качестве медсестры, и весной у меня была ситуация, когда пациенты напились. Одного мы поймали, как говорится, с поличным, с рюмкой в руке, — его сразу же выписали за нарушение режима, — а второго нет. И вот этот второй, который с ним пил, мне с утра начал предъявлять: «Почему его выписали? Меня ведь вы не выписали, а мы пили вместе».С одной стороны комичная ситуация, а с другой – он реально часов с одиннадцати утра меня доставал и до девяти вечера. Он стоял надо мной и говорил: «А почему? А почему? А почему?». Это был выходной день. Соответственно, я вызываю охрану. Он приходит, разговаривает с этим пациентом, и вроде как выводит его на улицу. Тот возвращается обратно и опять «а почему?», «а вот вы такие, сякие», доходит вплоть до оскорблений, до унижений. А я не могу ему также ответить, я не имею права с ним грубо разговаривать.Как только медик начинает что-то отвечать, они сразу берут телефоны и начинают это снимать, и выставляют нас с плохой стороны, хотя сами провоцируют эту ситуацию. Тот пациент донимал меня с самого утра, и, в конце концов, я вышла из себя и сказала: «Быстро собрался и ушел, чтобы я тебя не видела!». Он тут же достает телефон и гордо: «А теперь на камеру!»Охранник объясняет, что «мы, как охрана больницы, не имеем права даже прикасаться к пациентам, чтобы их вывести из отделения или что-то другое». То есть мы, медики, абсолютно незащищенные в таких ситуациях.Это можно только словами решать. Терпение должно быть железобетонное, потому что нас провоцируют нередко, и этот конфликт был просто показательным.Стоит пьяный мужик, и я ничего не могу сделать. Пока медицинское освидетельствование не проведено, я не могу назвать его пьяным, но я-то вижу, что он нетрезвый. Первого-то мы поймали с рюмкой, он на глазах у свидетелей пил, и его выписали сразу. Да и он особо не сопротивлялся, сам сказал, что он пил.Такие ситуации частые: «Все пьют! Почему он крайний оказался?». Мы выписываем за пьянку, потому что это не лечение.Сейчас в условиях пандемии выход запрещен из отделения, чтобы не принести заразу, так пациенты по веревкам через окна поднимают бутылки. Бывало, ловили на таких посылках, но мы же не имеем права «шмонать», грубо говоря. Принес кто-то из родных сумку, сказал с вещами, ну и ради бога. Через полчаса смотрим — все пьяные. Опять же «не пойман», и что с этим сделаешь? На конфликт не идем, говорим «ребята, спать» и все. Тут больше ничего не сделаешь.Бывает, что человек заходит ко мне в процедурный кабинет и уже заведомо настроен на конфликт. Когда они поступают к нам только, еще не знают, кто есть кто. Бывает пациент заходит ко мне в кабинет и сходу говорит: «Я знаю, что вы все тут руко*пые! Никто ничего не умеет!».Я не скажу, что бывает часто, но раз в месяц такой человек попадается. Приходится его уговаривать, объяснять, говорить «давайте вы все же доверитесь немножко, вы же уже пришли лечиться», «давайте будем доверять тому, кто вас лечит», «если вам совсем не понравится, ко мне больше не будете ходить». Это как с детьми разговор.Практически каждые пару недель приходится доказывать свой профессионализм, и доказывать, что «ты знаешь», «ты умеешь», потому что этого требуют пациенты. Когда начинаешь с ними работать, они начинают «ну да, конечно».И очень-очень часто я слышу «а вот в другой больнице…», «а вот они там…», или наоборот начинают говорить «а вот про другую больницу я слышал, что они ничего не умеют, а у вас все хорошо». То есть это тоже довольно неприятно слышать, потому что люди везде одинаковые, медики везде одинаковые.Однажды доставили нам даму с незначительными травмами — помощь оказали, но говорить она сама была не в состоянии. Ни о том, что с ней произошло, ни кто она такая, ни где живет сказать не может. Человек стоит на учете у психиатра, поэтому, чтобы отвезти ее домой мы посмотрели, где она живет через медицинскую базу.Все было нормально, пока не приехала служебная машина. Стоило этой пациентке увидеть машину, как она начала убегать от нас. Она материла нас, говорила какие мы плохие, пару раз пыталась ударить медицинских сотрудников. Потом она попыталась забежать в соседнее отделение, но я этого сделать ей не дал — взялся за ручку двери, которая вела в это отделение, — за что она меня укусила за руку.Пришлось звонить ее родне, до которой мы дозвонились не сразу, и ждать. Они приехали и тоже стали на нас ругаться: спрашивали, что случилось и зачем мы ее довели. Потом начали фотографировать ее. На прощание сказали, что мы сами виноваты в этой ситуации.Это одна история, но самые неприятные ситуации возникают с нетрезвыми пациентами. Каждый раз можно услышать от них очень много всего «хорошего». Еще при этом говорят «вы нам обязаны».Например, вчера к нам поступила девушка в нетрезвом состоянии, с ней, по-видимому, был ее парень или муж, — тоже нетрезвый, — который, видимо, ее и избил, что можно было понять по тому, что она говорила. Девушка жаловалась на него. Мы, конечно, ей помогли, оказали помощь, и вызвали полицию, так как того требовали обязательства в данной ситуации. Мужик этот сразу свалил, конечно. И тут все началось… Она все время ходила со своей сумкой и другими вещами. Мы предлагали ей все положить, но она отказывалась. В итоге она сходила в туалет, вернулась и начала говорить: «Где мой телефон? Вы украли мой телефон! Ищите, ***, иначе я на вас заяву накатаю. Даже не даете мне в туалет сходить, побыстрее». Потом мы с ней сидели, все так же дожидаясь полицию, в это время нам еще пришлось выслушать много «интересного» в свой адрес. Провожать ее не стали, просто попрощались, так как приехала полиция.Была еще одна ситуация. Мальчик восемнадцати лет в нетрезвом состоянии спрыгнул со второго этажа, и его привезли на скорой. Лежит бедолага. Внешних травм у него не было, поэтому мы отправили его на рентген. Он тут же очухался, на врача нашего посмотрел и говорит: «Вы что на меня, п***сы, смотрите?». Мы промолчали.Рентгенография тоже никаких травм не показала. И тут этот пацан оперился, начал говорить врачу какой он офигительный, угрожал нам: «Я вас порешаю. Вы знаете, кто я?» Наш врач, мужик хороший, пояснил кто есть кто.С трезвыми пациентами тоже такие ситуации бывают. Вот одна из поликлиники. К нам пришла женщина лет пятидесяти на вакцинацию. Когда подошла ее очередь, мы попросили ее зайти, но, увидев, что она без бахил попросили ее их надеть. Состоялся следующий диалог.— А где бахилы?— Вы должны сами взять их, у нас их нет — обычно у нас в кабинете есть бахилы, но за целый день прошло много людей, поэтому у нас они закончились, но можно было найти их на входе в поликлинику или купить в аптеке.Но вместо того чтобы сходить за бахилами, женщина тут же начала оскорблять нас. И снова эта фраза «вы обязаны», снова «я на вас накатаю заяву».Мы работаем в травмпункте, — это человек пришел, и ушел, это произошло здесь и сейчас, это неожиданно. В чем плюс здесь работать – пришедшие люди сюда в основном выздоравливают. Травма для человека — это всегда неожиданность. Как правило, конфликтные ситуации возникают не с пациентом, а с сопровождающими, которые его привезли.Пациент сидит тихонечко в уголочке, готов умереть, только бы его не трогали, — ему больно. А у сопровождающих свои планы, они куда-то там хотели пойти, и тут их отрывают от этого. Они уже недовольны этим, что их напрягают родственники или друзья. Соответственно, пока едут, они заводятся: «Как ты упал? Ты такой… сякой…». Приходят в травмпункт и вываливают весь этот негатив, начиная с регистратуры.Обычно с пациентами конкретно конфликтов не возникает, а с сопровождающими – да. Почему и говорим «сопровождающие, пожалуйста, останьтесь в стороне».Как говорится, «вы недовольны тем, что оторвали вас от планов каких-то». Потому что, когда человек болеет, и сам пациент, и его родственники они ходят по больницам и воспринимают это нормально. А когда случается травма — это произошло здесь и сейчас. Вы куда-то ехали и тут, не дай бог, ваша подруга или друг травмируется. Приходится бросать все и ехать в больницу. Вы приезжаете, а там двести человек очереди, и вы понимаете, что туда не успеваете. Основная претензия, конечно, это: «Вы долго оформляете бумаги, в то время как человеку плохо!» Донести до человека, что без оформления бумаг мы дальше не можем продвинуться. «Окажите сначала помощь, а потом уже заполняйте бумаги!» — это уже такие чисто административные проблемы. Человек, конечно, недоволен. Но я еще скажу, что пациенту все равно — ему больно. Он сидит тихонечко.Вы же тоже иногда болеете, лежите себе в уголочке и: «Только не кричите! Только не говорите громко! Не заходите в комнату! Не трогайте! Дайте спокойно полежать».И хотелось бы добавить, что существует какое-то уничижительное отношение к медицине что ли, к нашему образованию в целом. Даже если мы берем пациентов более старшего возраста, например, от семидесяти лет. Не знаю хорошо это или плохо, но вот случай был. Бабушка идет с огорода на перевязку, ягодки принесет: «девочки, покушайте». И это идет от чистого сердца! Я не прошу, чтобы мне приносили конфеты. Ни в коем разе. Я говорю именно об отношении.Если придет бабушка старенькая или пожилой мужчина, — имею ввиду тех, кто может ходить, — он надевает чистую рубашку. Пускай, она будет не глаженная, но он наденет ее, потому что к врачу пошел. Понимаете?И вот эта пьянь, которая подерется, простите, сорокалетняя или восемнадцатилетняя, пятнадцатилетняя. Потом он кровавый пришел домой, завалился спать, утром проснулся и в этих кровавых грязных штанах, в которых валялся на улице, он идет к нам. С какой целью он идет и показывает свою грязную рубашку, которая вся в крови и воняет? Вот это неумытое лицо, засохшая кровь, подтёкшая тушь и тому подобное. С какой целью? Я не понимаю.То есть неуважительное отношение к медицинским сотрудникам. Мне кажется, если ты куда-то идешь, ты должен выглядеть соответствующе. Идешь в школу — должен быть в форме, идешь к врачу — должен быть чистым.Какие-то отдельные ситуации сложно вспомнить, это все уже настолько вбрелось в мою жизнь, что я пересмотрела свою философию и стараюсь не зацикливаться на них.Конфликты у нас возникают каждый день. Причина одна на самом деле. У людей нет понимания всех процессов, которые происходят в медицинском учреждении, того, почему, сидя в приемном отделении, приходится долго ждать своей очереди. Я думаю, это в любом государстве, в любой стране, они возникают.Пациент приходит со своими проблемами, со своей болью, а у медика какие-то свои правила, ему нужно завести карту.В медицине есть такое понятие как «сортировка» по тяжести заболевания или по тому, к какому специалисту нужно направить. Я должна задать определенные вопросы. Для пациента все — травма. Он ушибся и ему не важно, что он ушиб. В его понимании, «я пришел с болью и меня должны сразу же, как в кино, уложить на каталку, бригадой кинуться ко мне и оказать помощь», а тут какие-то вопросы задают: «как зовут?», «где живешь», «есть ли у вас полис?». И тут уже начинается конфликт. А ведь может еще и компьютер зависнуть.Была у меня как-то неприятная ситуация с одним пациентом. Ему нужно было получить снимки. Обычно их приносят к часу, а пациент пришел немного раньше. Тут еще общая очередь была большая. Он пришел, отстоял ее, и не знает, чего ждать.Ему неважно, что в регистратуре были разные люди, которые бегают по разным кабинетам, по своим делам. Сначала ему сказал мой коллега, что снимки придут, — а я не знала дошла ли до него эта информация. Потом коллега ушел, и его место заняла другой медик. Пациент у нее тоже спросил о снимках и получил тот же самый ответ.Тут как раз принесли снимки, и я оказалась на посту. А мне же нужно знать информацию о пациенте: фамилию, возраст, когда снимали — с этими вопросами я уже была третий медик. И все его раздражение пало на меня. Снимки мы нашли, но надо было всего лишь расписаться.Вдруг он выхватывает карточку, что недопустимо, так как карта должна оставаться у нас. И я пытаюсь его задержать. Мои объяснения он слушать не стал — ему надо бежать. Задержать мне удалось, зацепившись за его кофточку, которая начала растягиваться. Он закричал «ах ты ***, кофту мне растянула!», и с разворота пнул меня.Но чаще у нас все это проходит в форме ругани бранью и угроз написать жалобу. Такие «трэшовки» бывают не часто. С трезвыми людьми таких случаев единицы. Как правило, пьяные ведут себя подобным образом. Они сразу в регистратуре начинают хамить, ерничать, и не только на медиков, но и на других пациентов, которые, может, нехорошо выглядят, на их взгляд.Я в последнее время от пациентов часто слышу «у вас обслуживание ужасное». В советское время отношение к медицине было другим. Сейчас люди называют это «услугой», но дело даже не в самом понятии, а в отношении людей к тому, что мы делаем. Они приходят к нам за медицинской помощью, и ее мы оказываем в рамках наших полномочий. Зашить? Зашьем! Перевязать? Перевяжем.Любому человеку по законодательству допускается время на отдых, если рабочие часы ненормированные. Понятное дело, что мы ночью спим, особенно, если на сутки приходишь. У тебя всегда есть лежак, и ты можешь спать, но это не значит, что я не окажу помощь пациенту. Я услышу звонок и встану.Любой спящий человек не встает как королева в голливудских фильмах. Он встает помятый и без особого энтузиазма. Спросонья мы все выглядим сонными, и когда ты слышишь: «А вы че спите? Вам не положено». Коробит это очень сильно. Мне за это деньги платят, и я их отработаю. Я такой же человек. Между прочим, я еще и в туалет хожу. Будучи на работе, это запрещено что ли?Зачем вы меня унижаете за то, что я встала лохматая или с сонными глазами? Я не голливудская актриса в конце концов.Как-то открываю дверь вся такая некрасивая. Прилегла буквально на десять минут, так как в этот вечер я была действительно уставшая. К нам пришла семья, и у пациента была травма глаза, абсолютно к нам не относящаяся. И мы даже технически не могли ему помочь. С такими травмами мы всегда отправляем в другую больницу, где работают специалисты, ориентированные на повреждения такого рода.Мне пришлось выслушать все, что только можно. Я долго не могла объяснить, что другая больница оказывает такую помощь, а не мы.— А вы ковырнуть не можете?— Нет, не могу. Это навредит вам.— Вы что совсем помощь не окажете?— Окажу. Заклею сухой салфеткой, и вы поедите в хх-ю больницу.— А что вы мне скорую не вызываете?— А что я вам вызову? Скорая приедет через 3-4 часа. Вы приехали на машине, вам будет проще, и, не теряя времени, вы сможете добраться до хх-й больницы.За это время я услышала от сопровождающих много «интересного». Каждый успел меня как-то прокомментировать: «вышла страшная», «да она пьяная» и «она дура, потому что нас куда-то отправляет, а не оказывает помощь». А в конце они хлопнули дверью прямо перед моим лицом.Это не наигранный случай. По их мнению, я должна была собрать бригаду скорой помощи, с очень тревожным лицом мне нужно было нацепить эту салфетку или промыть каким-то раствором… я не знаю, что они думают, но это, в принципе, преступление. Все-таки, главная заповедь медика — «не навреди». Но помощь мы всегда оказываем всем, ведь лечить людей – наша работа.